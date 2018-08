Pescadores anuncian movilización el próximo lunes

Inseguridad, controles y socialización de normativas, algunas de las exigencias del gremio La Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador anunció que el próximo lunes 20 de agosto de 2018 protestarán en varias provincias del país por la inseguridad que vive el sector. Otra de las peticiones será más control a la incursión de otras embarcaciones dentro de las 8 millas náuticas que reduce el espacio de labor de los artesanales.

Los pescadores aseguran que todos los días salen de los muelles con miedo por los continuos robos de motores, alimentos que, muchas veces, terminan en asesinatos de los trabajadores. Gran parte de los atracos ocurren en el Golfo de Guayaquil.

“Nos robaron y nos tiraron al agua, me partieron la cabeza”, “pistola le ponen, tienen que dejarse robar ¿cómo van a morir por una pesca?” son algunas de las quejas de los pescadores, quienes aseguran que los atracos son cometidos a cualquier hora del día.

“Andábamos con el corazón en la mano, aquí es mucha la inseguridad, los piratas llegan en boten y nos amarran a toditos ahí, hasta la comida se llevan”

La Federación de Cooperativas Pesqueras de Ecuador sostiene que se han registrado 432 robos de motores en el país. En estos atracos, 12 personas han fallecido.

“No vamos a tirar piedras ni ningún acto vandálico. Estamos reclamando nuestros derechos para que el Gobierno nos escuche. La gente está pidiendo que nos sentemos a dialogar y que se declare en estado de emergencia a la pesca artesanal por la invasión de los barcos y por la inseguridad marítima”, señaló Gabriela Cruz, representante de la Federación.

Cruz indica que la situación actual es insostenible y convoca a una manifestación en varias provincias del Ecuador. La medida llega un día después de que las autoridades del Gobierno se reunieron con pescadores en El Oro.

“No podemos confiar en la palabra de los representantes cuando no ha estado la autoridad máxima, que es la señora Ministra de Pesca y Acuacultura, no estuvo el Ministro de Defensa para decirnos a nosotros que ya les va a abastecer a las Fuerzas Armadas de combustibles, que ya le van a poner motores nuevos, que van a fortalecer a las Fuerzas Armadas para que nos dé seguridad en el mar, no estuvieron en la reunión”, criticó.

Cruz, además, rechazó la presencia de los barcos industriales dentro de las 8 millas náuticas. Señaló que debe haber más controles y sanciones drásticas, pues los pescadores van a trabajar y regresan con sus botes vacíos.

“Los barcos industriales tienen monitoreo satelital y es fácil sancionar y verificar si están incurriendo en alguna falta, pero no lo hacen. Además, en la reunión de ayer, no estaba la máxima autoridad del Ministerio de Acuacultura y Pesca, sino solamente delegados que en reuniones anteriores ya nos prometieron lo mismo que ahora”, dijo Cruz.

Otro de los reclamos es la falta de difusión del Proyecto de Ley Orgánica de Acuacultura y Pesca, que se presentará a la Asamblea Nacional. “Se hizo la socialización de los tres borradores a través del Ministerio de Acuacultura. Y hoy llega una carta que menciona que ese proyecto es secreto, que no se puede socializar con los sectores productivos”, manifestó Cruz.

Con información de Ecuavisa, El Comercio y Ecuadorinmediato

