Trabajadores del Ballet Nacional denuncian irregularidades

Piden que directivos cesen de sus funciones porque llevan más de tres décadas en sus puestos Mauricio Valdivieso, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ballet Nacional del Ecuador, denunció una serie de irregularidades en el manejo de la institución, y destaca que se han emprendido acciones legales para que los trabajadores reciban un buen trato, alza de sueldos, alimentación y transporte.

"Hemos ingresado un pliego de peticiones desde noviembre del año anterior, pero siempre que existe audiencia para nosotros, algo pasa, la suspenden, de repente hay una llamada por teléfono y queda en nada. El pliego está negado por el director general, Rubén Guarderas", acotó Valdivieso.

Destaca que lo que piden los trabajadores del ballet es "buen trato, alza de sueldos, alimentación, transporte, porque hay ocasiones en que los bailarines llegan en la madrugada, al igual que el equipo técnico, y no tienen manera de regresarse a su casa".

Señala que, a parte del su sueldo, hay bailarines que reciben dinero extra, pero que es un grupo reducido.

"Tienen un mensual, que el señor director Rubén Guarderas lo denomina 'variable', no lo entrega bajo una norma técnica, sino bajo una norma circunstancial. Si tu me caes bien, si tu haces lo que quiero, te doy ese variable. Pero cuando ya no me sirves o no estas de acuerdo con mi política, te lo quito. Es lo que ha hecho con varios bailarines, incluso con los extranjeros, con quienes tiene un acuerdo cultural, pero no les paga ni el básico, la remuneración de ellos son 300 dólares, no están afiliados al seguro social, no reciben décimos", explicó.

Señala que varios trabajadores del Ballet solicitaron un pedido de investigación sobre este tema a la presidencia de la República para que salga a la luz las supuestas anomalías, y que a raíz de eso, el director de la institución ha tomado represalías contra los trabajadores.

"Es preocupante porque no hemos recibido un dictamen favorable del Ministerio del Trabajo. El Ministerio de Cultura ya sabe del asunto, saben que la junta directiva de la coorporación constaba de cinco miembros, hasta el 31 de agosto del 2107, fecha en la que la exesposa del director renunció, desde esa fecha tenían 5 días para nombrar un nuevo miembro en la junta directiva, lamentablemente no lo han hecho hasta la fecha y eso quiere decir que la coorporación ha actuado ilegalmente durante todo este año. Ninguna de las acciones que ha emitido la junta directiva es legal", resaltó.

"Hemos pedido audiencias en el Ministerio del Trabajo y estamos a la espera del dictamen de la próxima semana de lo que nos dirán en el Ministerio de Cultura. Nosotros no queremos que se acabe el Ballet, al contrario, queremos que los directivos ya cesen de sus funciones porque llevan 38 años como parte de este gremio, no se ha respetado el debido proceso y la democratización", manifestó Valdivieso.

(FO)

Fuente: Ecuador en Contacto de CORAPE (Fuente Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador)