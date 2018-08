Cynthia Viteri: "Completaremos todo lo que falta en temas de servicios, familia es fundamental"

Candidata a alcaldía de Guayaquil aseguró que seguirá trabajando por la prevención del consumo de drogas La candidata del Partido Social Cristiano a la alcaldía de Guayaquil, Cynthia Viteri, habló sobre lo que necesita el puerto principal, "queremos hacer crecer mucho más esta ciudad cuando la vara es muy alta el esfuerzo por superarla tiene que ser igual de grande". Viteri dice que se buscará completar todo lo que falta en servicios, trabajar en la generación de empleo, "queremos ayudar a la ciudadanía en términos de seguridad, entre otras propuestas".

La candidata a la alcaldía aseguró que trabajará por la familia, “ese será el trabajo fundamental sin gente no hay ciudad. Si las personas no están bien por el desempleo, la inseguridad, las drogas la ciudad no se disfruta. Queremos terminar con todos los servicios que aún faltan por terminar en la ciudad”.

“Trabajaremos en la generación de microcréditos para poder desarrollar emprendimientos que funcione como una herramienta de lucha contra el desempleo”. Viteri también aseguró que buscan construir centros de rehabilitación para las personas adictas en el puerto principal. “Esto ayudará para que las madres no paguen más de US$ 600 dólares en sitios privados y también tendremos clínicas móviles para que la ayude llegue a todos los rincones de Guayaquil”.

Viteri recordó que su partido, “tiene gente que ejecuta obras, que hace realidad sueños que tiene la gente”. La candidata pidió que los contendores paren “los calificativos o agravios para que las elecciones se manejen en un campo del respeto”.

“Esta elección no se trata de que un candidato o de una partido aquí nos estamos jugando el futuro de las próximas décadas o lo arriesgamos todo o mejoramos lo que tenemos o retrocedemos. Esto no tiene ni sello político, ni partido”.

Viteri aseguró que ninguna ciudad puede decir que todas las cosas ya están realizadas, “Guayaquil si puede decir que es la ciudad que ha generado mayor empleo, bienestar, belleza que ha logrado durante todos estos años. Queremos llegar hasta el último rincón de la ciudad con servicio básicos”.

La candidata del PSC afirmó que se realizará un acto para presentar el plan de gobierno que e tiene pensado para la ciudad. (BGV)

Fuente: Ecuavisa/ Ecuadorinmediato