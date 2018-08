Operativos en terminal terrestre de Guayaquil inician en 15 días

ATM anunció que se entregará una solicitud formal a Consejo Nacional de Competencias para asumir control El gerente de la Agencia de Tránsito Municipal (ATM), Andrés Roche, anunció que se entregará una solicitud formal al Consejo Nacional de Competencias para asumir el control en la terminal terrestre del cantón. Asimismo, informó que, dentro de 15 días iniciarán los operativos para retener a los buses de transporte intercantonal e interprovincial que no tengan revisión técnica vehicular.

Independientemente de la aprobación del documento, se abrirá un concurso para implementar la revisión en la zona de los andenes de salida de las unidades. Roche aspira a que en un lapso de cuatro meses ya se cuente con el servicio. “Un Agente o Vigilante de tránsito está experimentado para dar tránsito, no para revisar (técnicamente) si el bus está en óptimas condiciones”.

Hasta la fecha, 40 buses que operan en la terminal terrestre han solicitado la revisión. “Frenos, llantas, suspensión y dirección son los puntos más importantes que se revisaría en el proyecto de Inspección Técnica Vehicular en el Terminal Terrestre de Guayaquil. La inspección técnica no tendrá costo alguno para los propietarios de los buses y así no existirán excusas para saltarse los controles que garantizan salvaguardar la vida de los ciudadanos”, explicó.

La medida se adoptó tras conocer los informes técnicos del vehículo que se accidentó y causó la muerte de 12 hinchas del Barcelona SC. Sobre este caso, Roche criticó: “En el tema del bus que se accidentó. Primero se sale de su ruta normal, infracción grave. Segundo, contaba con revisión visual y no técnica. Tercero, iba a exceso de velocidad. No quieren control, no quieren GPS, quieren salir a destruir al ciudadano. Y esto es lo que no defendemos en la ATM”

“Había 15.000 infracciones de velocidad por parte de los buses, les dimos plazo a los transportistas, bajaron a 2.000 y después bajaron a 15. Esto se le pide al país, el buen político y servidor público tiene que tener ciertas virtudes entre esas decir la verdad”, añadió. (JPM)

Fuentes: El Telégrafo – Twitter ATM Guayaquil

Ecuadorinmediato.com