Controversia por supuesta agresión a periodistas de La Posta en su visita a Bélgica (VIDEOS)

En imágenes de dos videos se observa pelea entre personas cuya identidad se desconoce; en medio del hecho están los periodistas ecuatorianos El grupo periodístico de La Posta, que llegó a Bélgica, para contar lo que hace el ex Presidente de la República, Rafael Correa, y tomar contacto con él, denunció que, a su llegada a Bruselas, dos personas, presuntamente seguidoras del ex Mandatario, los persiguiendo, intimidaros y amenazaron de muerte. Dos videos muestran una agresión entre personas, cuya identidad no ha sido revelada. En el medio del hecho, estaba parte del equipo del medio digital ecuatoriano.