María Clara Marín: "Crisis migratoria de venezolanos debe ser tratada a nivel regional"

Representante de ACNUR aseguró que decisión de Ecuador para pedir pasaporte a ciudadanos de Venezuela refleja el problema en esta nación María Clara Marín, representante del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el Ecuador, se refirió a la decisión del Gobierno para exigir el pasaporte a todo ciudadano extranjero que ingrese a la nación, desde el 18 de agosto. "Esta medida refleja la gravedad de la situación de la crisis migratoria y la necesidad de que esto se tome de manera regional".

“Esto no es un problema que afecta solamente al Ecuador sino que incluye a varios países de la región. Es una crisis migratoria más grande que ha tenido América Latina en los últimos años y una de las más importantes en su historia. Estamos hablando de más de 2 millones 300 mil habitantes que han tenido que salir de sus país. La solución pasa también por una resolución nacional”.

Explicó que por ese motivo Ecuador invitó otros países para realizar una reunión regional para armonizar políticas, “para ver cómo se puede tratar este problema”. Marín afirmó que independientemente de lo que ocurra en Venezuela lo que sucede es que las personas están saliendo.

Aseguró que las personas que están saliendo del país no cuentan con las condiciones necesarias. “Hay personas que llegan al Ecuador sin un centavo. Esta gente necesita protección y se necesita el acceso al territorio”. Marín explicó que el hecho de no tener documentos no es una causal para negar el ingreso a una persona que necesita protección internacional.

Tras la declaración de emergencia en las tres provincias del Ecuador por movilidad Humana, Marín, anunció que este medida fue la correcta para poder tratar este flujo masivo de personas. “Estuvimos junto con el Gobierno trabajando junto con otras agencias de Naciones Unidas para ayudar a la gente que estaba llegando”.

“Estuvimos trabajando para tratar de hacer que esa espera que se multiplicó fuera lo menos difícil”. Marín mencionó que cada vez los venezolanos están llegando en situaciones difíciles. “Muchos de ellos se caminan toda Colombia y después caminan hasta Ecuador. Llegan personas con necesidades de salud, gente con malnutrición”. (BGV)

Fuente: Telerama/ Ecuadorinmediato