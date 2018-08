Viceministro de Educación: Subió promedio de estudiantes en Ser Bachiller

Incremento responde a un enfoque de calidad en educación, afirmó El viceministro de Educación, Álvaro Sáenz, anunció que el promedio del examen Ser Bachiller de este año de la Región Sierra, en comparación con 2017, subió de 764 puntos a 780 sobre 1.000. Resaltó que la mayor reducción se dio en el ámbito fiscal. El año pasado, dijo, el promedio era de 24.3% que tienen insuficiente, es decir, menos de 700. Este año, mencionó que bajó al 19%. "Antes había un enfoque más masivo, de infraestructura, ahora el enfoque de calidad significa lograr resultados de aprendizaje", precisó.

Explicó que el examen Ser Bachiller es universal y existía una gran expectativa. Lo interesante que encontraron, dijo, es que del año anterior a este, del Régimen Sierra, el promedio subió de 764 puntos a 780 sobre 1.000

Expuso que hubo un enfoque de preocuparse por el examen de parte de los estudiantes. Mencionó que antes los promedios eran mejores en el ámbito particular y menores en el fiscal, pero que ahora el fiscal cierra más la brecha.

Informó que el grupo que tiene una situación insuficiente, menos de 700 puntos, en el ámbito particular en 2017 fueron el 11.4% y este año fue el 11.1%.

En el ámbito fiscal, el año pasado, era el 24.3% que tiene insuficiente y este año baja al 19%. Considera que estas cifras responden a un enfoque en calidad. “Antes había un enfoque más masivo, de infraestructura, ahora el enfoque de calidad significa lograr resultados de aprendizaje. Hay dos factores importantes: trabajo con los chicos y con los docentes”.

Con respecto al proceso de optimización y de austeridad, recalcó que la decisión en estos recortes es no afectar en sistema educativo. “Habrá recortes, pero en menos proporción. No se pueden recortar docentes, recursos educativos, textos escolares, no se puede recortar infraestructuras porque tenemos que seguir cerrando brechas”.

Indicó que, hasta el momento, la decisión es sostener el sistema educativo, pero nada que implique el servicio educativo.

Fuente: Sonorama