LA HORA (Santo Domingo) Venezolanos ven a Santo Domingo como una plaza de trabajo

Mayoría de venezolanos venden confites, refrescos y limpian parabrisas en los semáforos. Estefany Ayala, llegó hace una semana a Santo Domingo desde Venezuela, al igual que muchos de sus compatriotas en busca de mejores días, ante la situación económica que atraviesa su país. Alcanzó a entrar a Ecuador presentando su cédula de identidad en los puntos de ingreso, donde recibió una carta andina que le permitía circular libremente, lo cual ahora cambió, porque desde ayer se exige que presenten el pasaporte, situación que dijo se complica porque obtener ese documento no es fácil.

A sus 22 años dejó atrás sus estudios, familia y a su pequeño hijo, en busca de mejores días, ella venden confites en los semáforos, lo que le permite ganar 10 dólares diarios, dinero que tiene que dividir para su gastos y los de su familia, porque su ilusión es poder enviarles algunos dólares. Al momento dijo que vive en una residencia donde la mayoría de inquilinos son venezolanos y colombianos.



Pedro Rangel limpia parabrisas en los semáforos, trabajo aunque según dijo no es rentable lo tiene que hacer, para poder obtener algún dinero para sobrevivir. “Vives encima de los carros, todo el tiempo sucio y no te puedes alimentar bien, porque la plata no alcanza”. Mensualmente obtiene aproximadamente 150 dólares, que utiliza para sus gastos porque no tiene que enviar dinero a su familia, “cada uno buscó su rumbo, en diferentes países”.



Jonathan Márquez salió antes que le coja la crisis, era comerciante, aquí gana el sueldo básico y le dan la comida, reparte hojas volantes y envía entre 150 a 200 mensuales a su familia.

Trabajo Humanitario

Aunque se conoce la situación que atraviesa Venezuela, muchos santodomingueños dijeron que se sienten acosados en los semáforos, por la cantidad de personas que limpian parabrisas y hacen comercio, por ello creen necesario que las autoridades tomen acciones al respecto.



Sobre el tema, Mary Verduga, gobernadora de la provincia, informó que el jueves próximo se reúne la mesa de Movilidad Humana, que está integrada por las diferentes instituciones del ejecutivo y Gads para hacer un trabajo humanitario. Manifestó que han ayudado a muchos venezolanos, “por ejemplo a nueve se les apoyó con el pasaje para ir a Perú”.



Señaló que según se le ha informado han pedido estatus de refugio unas 120 personas, siendo la demanda muy alta.