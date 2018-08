ATENCIÓN: Reservas Internacionales del Ecuador se mantienen a niveles mínimos

Depósitos del Tesoro tiene rubros menores a US$ 700 millones de dólares El Banco Central del Ecuador (BCE) señaló que las Reservas Internacionales (RI) llegaron a US$ 2848 millones de dólares el pasado 17 de agosto. Este rubro ha aumentado desde la anterior semana en US$ 184 millones. A pesar de esto aún las reservas se mantienen en nivele mínimo y son la más bajas del año.