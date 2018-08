Comunidades de Bolívar presentan recurso de revisión para revertir labores de Hidrotambo

Argumentan que empresa ha sido beneficiada con una concesión de agua por 6.200 litros por segundo Representantes de 72 comunidades pertenecientes a tres parroquias de la provincia de Bolívar presentaron ante la Secretaría Nacional del Agua (Senagua) un recurso extraordinario de revisión, para revertir la concesión de la empresa Hidrotambo que, según denuncian, acapara más del 90% del caudal de las poblaciones. Según el presidente de la Ecuarunari, Yaku Perez, esta decisión afecta a más de 700 familias.

"La empresa ha sido beneficiada con una concesión de agua por 6.200 litros por segundo, sin respetar que hay más de 700 familias en la cuenca del río Dulcepamba que requieren alrededor de 500 litros por segundo para uso doméstico, riego, soberanía alimentraria, caudal ecológico, entre otros.

Pérez manifestó que este proceso se sentenció hace aproximadamente seis meses, y considera que está lleno de irregularidades.

"Primero no se les han citado a los usuarios de agua, no se les ha presentado los carteles en la parroquia, se ha violado el principio de publicidad, no se ha realizado consulta previa, ellos se autoidentifican como comunidades ancestrales y montubias", dijo.

Acotó que "tampoco se ha cumplido con los informes técnicos, es por eso que en tiempo de estiaje no existe ni dos mil litros por segundo, sin embargo les dan para 6.200 litros por segundo".

Los representantes de las comunidades mencionan que desde 2014 han realizado más de 200 peticiones de adjudicación de agua que han permanecido sin ser tramitadas. Sin embargo, en sentencia del 20 de septiembre de 2017, Senagua otorgó a la central hidroeléctrica 6.500 litros por segundo. Manuel Trujillo, presidente de la comunidad intercultural San Pablo de Amalí, ve en esto una clara señal de que se les quiere quitar hasta la ultima gota de agua.

Con información de Twitter - Ecuador Tv - Acción Ecológica