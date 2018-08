Fernando Cordero, cesado como Superintendente de Ordenamiento Territorial

Conflicto de intereses y falta de título de cuarto nivel apartan a autoridad de su cargo El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición (CPPCS-T) cesó a Fernando Cordero en la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Con 5 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, los vocales consideraron que el título de cuarto nivel, presentado por Cordero, no es válido y que existía conflicto de intereses con su función, pues su hijo desempeñaba actividades inmobiliarias.

Por falta de "legitimidad en ejercer el cargo", el Consejo Transitorio votó a favor de cesar a Fernando Cordero de su puesto. Xavier Zabala se abstuvo de votar; Luis Hernández votó en contra; el resto de vocales votaron a favor de la cesación.

"El Superintendente no cumple con el parámetro de legitimidad por cuanto no cumple con dos de los requisitos establecidos por la ley para su designación: no cuenta con título de cuarto nivel reconocido por la Ley Orgánica de Educación Superior el 5 de mayo del 2017, fecha del envío de la terna para la designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestón del Suelo por parte del Presidente de la República, el arquitecto Fernando Cordero Cueva tenía prohibición expresa de ser candidato, resuelve: cesar en funciones y dar por terminado anticipadamente el periodo constitucional del Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestón del Suelo, arquitecto Fernando Cordero Cueva", leyó el Secretario del Consejo.

Ahora, la autoridad tendrá la opción de pedir una revisión a la decisión.

