Comité Ejecutivo vuelve a sancionar a Emelec

Esta vez el cuadro eléctrico no presentó informe de taquilla El Comité Ejecutivo decidió sancionar al club Emelec por no presentar el informe de taquilla de la última fecha que se vivió el pasado fin de semana donde el cuadro eléctrico consiguió una victoria ante el Deportivo Cuenca por la mínima diferencia. Por este motivo las autoridades decidieron multar al equipo costeño con un monto de US$ 100 dólares.