"Regresó oficialmente el neoliberalismo" a Ecuador, afirma Revolución Ciudadana sobre medidas económicas

"Derecha perdió elecciones presidenciales, pero gobierna desde el 24 de mayo de 2017", insiste El grupo político de Revolución Ciudadana criticó las medidas ecuatorianas que adoptó el Gobierno de Lenín Moreno. "Al mejor estilo de un programa televisivo de variedades, el día de ayer, martes 21 de agosto del 2018, regresó oficialmente el neoliberalismo a nuestro país", aseguró la agrupación, que, además, insiste en que la derecha es la que, actualmente, gobierna la nación. "Las medidas responden a los intereses represados de los grupos de poder y de unos medios de comunicación que cogobiernan", resumió.

Y es que a lo sumo son eso, medidas, y no un programa económico que dé claridad y genere confianza. La bancada de la Revolución Ciudadana ha sostenido en varias ocasiones que el gobierno navega a la deriva, sin un horizonte claro, y que su objetivo principal es implementar la agenda que perdió las elecciones. Así es, la derecha perdió las elecciones presidenciales pero gobierna desde el 24 de mayo de 2017.

Solo en ese contexto se entienden las medidas del gobierno de Moreno.

Las medidas responden a los intereses represados de los grupos de poder y de unos medios de comunicación que cogobiernan y no dicen nada sobre las deficiencias y las opacidades del actual gobierno. Es increíble que hayamos regresado tan rápido a los peores capítulos de tos años 80y 90 del siglo pasado.

Tengamos cuidado ciudadanía, el anuncio de las "medidas económicas• es solo humo y esconde con palabras retóricas el paquetazo, la privatización, los despidos masivos, el debilitamiento del Estado y el regreso del Fondo Monetario Internacional y sus recetas empobrecedoras.

Analicemos unos pocos anuncios:

• Siguen con la cantaleta de culpar al gobierno de la Revolución Ciudadana de todos los males posibles, pero la población ya no les cree. Siete de cada diez ecuatorianos creen que el país va por mal camino. La población señala con más fuerza que estamos mal, que con Rafael Correa esto no pasaba. ¡Qué sabio es nuestro pueblo! Sabe que incluso en las peores adversidades NUNCA se nos ocurrió meterte un paquetazo a los más pobres.

• La eliminación del subsidio a la gasolina Súper es ineficaz. O el gobierno nos está mintiendo y solo se expenderá Súper o ni siquiera se da cuenta que será peor el remedio que la enfermedad. Con este incremento una gran parte de ciudadanos se cambiará a gasolinas menos depuradas, ello significa que no se recaudará lo estimado, por el contrario, se gastará más en subsidio y se contaminará más el ambiente. El incremento de la gasolina Súper no es más que la típica recomendación del FMI antes o después de "ayudarte. Estos errores se cometen cuando se cree que se administra una empresa y no se sabe cómo se gobierna un país. El subsidio a la gasolina ha sostenido por años la estructura de los precios que afectan a la gente, por ejemplo, los pasajes de bus o los productos de primera necesidad.

• Vuelve el fantasma de las privatizaciones con la frase "delegación al sector privado. Hoy quieren privatizar las empresas que no pudieron en los años 90 por la movilización ciudadana. El pueblo y su Constitución defenderán a los sectores estratégicos y sus empresas públicas.

• En nuestro Gobierno siempre buscamos optimizar el Estado pero sin sacrificar la política pública. Hace pocos meses el Presidente Moreno se comprometió con las mujeres del país a asignar recursos e institucionalidad para combatir la violencia contra las mujeres. Hoy elimina el Ministerio de Justicia y deja ese ofrecimiento en el aire. Dice apostar por la industria pequeña, mediana y grande, pero las somete a las exigencias del comercio internacional.

Es triste escuchar a empresarios nacionales decir que cerrarán sus fábricas y se harán importadores.

• Finalmente anuncia medidas cosméticas como eliminar los gastos de telefonía celular y seguridad a sus ministros, los mismos que son cada vez más distantes del pueblo llano. Pero ni siquiera esas medidas simbólicas ha cumplido, solo recordemos el anuncio de la venta de uno de los aviones que tiene la función ejecutiva. Mientras "se concreta la venta", el avión sigue transportando al Presidente y sus ministros a sus viajes y delegaciones oficiales.

Nuestra Bancada Legislativa es la única oposición a este gobierno neoliberal. No somos oposición por capricho nuestro, lo somos porque nunca perdimos de vista que primero está el ser humano y luego el capital. Somos oposición porque nos guía la Patria y no los intereses corporativos de las élites. Somos oposición porque somos fieles a nuestros principios políticos y a la gente que confió en ellos.

Podríamos estar acomodados a las dádivas del poder, como lo hicieron otros. Podríamos escoger no ser objeto de presiones y amedrentamiento, pero mientras sigamos buscando la igualdad, la equidad y la justicia social, seguiremos de pie junto a nuestro pueblo.

Hoy, con más fuerza, llamamos a la ciudadanía, a los campesinos, a los agricultores, a los empresarios y los Industriales que hacen Patria; a los estudiantes y obreros; a las mujeres y los jóvenes; a los jubilados que vivieron en carne propia el modelo que hoy implementa el gobierno; a las Izquierdas y los sectores progresistas; en fin, a todos los sectores sociales, a que recuperemos nuestras consignas y nuestras banderas para enfrentar a un enemigo común: el despiadado capitalismo neoliberal.

Con información de Revolución Ciudadana y Ecuadorinmediato

