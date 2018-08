Jimmy Jairala: Apoyo a candidatura de José Francisco Cevallos para Prefectura no es condicionado

Actual Prefecto del Guayas y candidato a Alcaldía de Puerto Principal asegura que aún no es momento de alianzas, mismas que espera se den con el tiempo El candidato a la Alcaldía de Guayaquil por el movimiento Centro Democrático (CD), Jimmy Jairala, reiteró su posición frente a lo que propone como su trabajo, de ganar las elecciones: un cambio para mejorar el desarrollo de la ciudad, con énfasis en los sectores periféricos. Además, ratificó que el respaldo a la postulación de José Francisco Cevallos para la Prefectura del Guayas, no ha sido condicionada, "no obstante, lo ideal sería que la tendencia no se disperse", añadió.