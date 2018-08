Defensor Público: Es improcedente suspensión de audiencia de medidas cautelares a pedido de pasaporte

"Me siento muy preocupado que una jueza de garantías constitucionales viole los derechos fundamentales de las personas y sobre todo la garantía del debido proceso", cuestionó Tras la suspensión y reprogramación de la audiencia de medidas cautelares para no exigir pasaporte a los ciudadanos venezolanos cuando ingresan a Ecuador, el Defensor Público, Ernesto Pazmiño, cuestionó que tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Relaciones Exteriores, para elaborar esta mediad migratoria, "fundamentaron totalmente su decisión". Por ello, considera que no tienen nada que preparar para su defensa, que fue el argumento que dio Diego Tipán, viceministro del Interior, para que se aplace esta diligencia para el viernes 24 de agosto.