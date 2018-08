Patricio Alarcón: "Medidas del Gobierno no son suficientes, focalizar subsidios no encarecerá economía" (AUDIO)

Audio Agosto 24- Patricio Alarcón



Aseguró que se tiene que desarrollar el sector productivo en el país Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, se refirió a las medidas económicas tomadas por el Gobierno, "no creo que es suficiente el ahorro de US$ 1000 millones si tenemos un hueco de US$ 8000 se tienen que dar cambios más agresivos, pero graduales. Si se focaliza los subsidios de manera técnica no se encarecerá la economía".

“El Gobierno anunció medidas y estas más que recaudatorias, van más por el ámbito del ahorro. Estas son una excelente señal pero es necesario trabajar más en otros aspectos para lograr solucionar el problema más grave que tiene el Ecuador es el desempleo. Estamos de acuerdo”.

Alarcón cuestionó la cantidad de ahorro que según están medidas llegaría a US$ 1000 millones de dólares, “no creo que es suficiente ese dinero, nuestro déficit fiscal es de US$ 8000 millones de dólares anuales”. Explicó que existen dos vías para poder recuperar y solventar ese hueco fiscal: el ahorro y buscar fuertes alternativas de ingresos.

“La primera el ahorro, las empresas públicas tienen alrededor de 40 mil empleados, solo las empresas que están afuera de la estructura del Ejecutiva que maneja cerca de 550 mil trabajadores. Vender, cerrar, concesionar estas empresas que están perdiendo plata es necesario. Reestructurar aún más, revisar si todos los ministerios son necesarios”.

Explicó que se debe trabajar en términos de deuda, “hay que trabajar fuertemente en solucionar o refinanciar la deuda, lanzarla a un plaza superior y reducir la tasa de interés”. Mencionó que Ecuador tiene que buscar fuentes de ingresos, “temas de concesiones petroleras, pero más allá de eso es como recaudar más por medio del sector productivo, este tiene poca competitividad por toda la reglamentación, normativa y tributos que se crearon en la época de Rafael Correa”.

“Tenemos que trabajar en impuestos como a la Salida de Divisas (ISD), temas arancelarios, tramitología, entre otros”. Alarcón propuso cambiar el Código Laboral, “en el Ecuador contratar y desvincular a un trabajador es una tortura, es mucho más difícil en el Ecuador que en otros países. Eso nos quita competitividad”.

También explicó que sería bueno trabajar en el aspecto financiero para la pequeña y mediana industria, “estos emprendimientos no acceden con facilidad a créditos a buenos plazos y a menores tasas. Para eso se debe reformar el Código Financiero para permitir que ingrese la banca internacional y esto ayude a que se amplíen los depósitos en el Ecuador para que crezca la oferta de crédito”.

“Hay que fortalecer por medio de la regulación a la bolsa de valores y tener otra alternativa de financiamiento. Promover la creación de capitales semillas, que vengan fondos de inversión. Se debe facilitar la manera de hacer negocios en el Ecuador, promover el emprendimientos, trabajo por horas y permitiendo que llegue la inversión extranjera”.

Sobre la reducción del tamaño del Estado y el desempleo, Alarcón, aseguró que el problema del Estado es que “no puede pagar en sueldos US$ 9 mil millones de dólares, no puede gastar US$ 25 mil millones de dólares cuando tiene un ingreso de US$ 15 mil millones de dólares. Una familia, institución, empresa que gasta más de lo que tiene quiebra”.

“El Estado ecuatoriano tiene que bajar esa brecha deficitaria para estabilizar la economía, usted no puede gastar más de lo que ingresa a arcas fiscales. Parte de bajar el gasto y se lo debe hacer gradualmente, es bajar la carga burocrática. Si es que no se hace esto vamos a seguir endeudándonos para pagar la burocracia y creando nuevos impuestos para solventar estos rubros”.

Afirmó que lo que se debe hacer es que el Estado se quede con una estructura que se pueda pagar. “Los ciudadanos no podemos pagar impuestos para pagar a un exceso de burócratas por una estructura mal manejada. Sabemos que esto va a generar problemas, lo que se debe hacer, paralelamente al ajuste, es dar condiciones al sector privado para que puedan contratar a estos ciudadanos”.

“Finalmente estas personas tendrán que aprender a trabajar, muchos tendrán que dejar a un lado el piponazgo, porque otro problema que trae consigo la burocracia es la corrupción. Sí se van a dar problemas por este desempleo, hasta que el sector privado pueda volver a contratar”. Recordó que no solo hay el problema de la burocracia sino que el 60% de la población económicamente activa que no cuenta con un trabajo formal, además de eso hay 500 mil venezolanos en las calles que buscan un trabajo.

“Aquí no hay opción el Estado no puede seguir gastando como lo hace y debe facilitar la apertura de negocios y generar incentivos a la inversión, consumo y exportación. Caso contrario no hay salida seguiríamos en el mismo círculo vicioso, de un modelo acabado, pagando a burócratas a costa de la ciudadanía”.

Sobre la subida del precio del galón de la gasolina súper y la propuesta de focalizar el resto de combustibles, Alarcón, afirmó que los subsidios tienen que ser focalizados, temporales y estos tienen que beneficiar solamente a la ciudadanía más pobre.

“El Ecuador desde el 2009 hasta el 2017 ha gastado en subsidios cerca de US$ 21 mil millones en subsidios mientras el déficit fiscal en el mismo período es de US$ 30 mil millones de dólares. Yo no veo tan necesario una mesa de trabajo como lo plantea el Gobierno, lo que se debe hacer es licitar, contratar o llegar a una alianza público privada en la tecnología adecuada para poder focalizar el subsidio”.

“Un ejemplo el subsidio del extra debería ser al sector del transporte público, a las personas que ganan un salario básico, al que pertenece a una cooperativa de camionetas. El diésel de igual manera, todo el transporte público y solo a la industria del camarón y pesca que genera fuentes de trabajo y a nadie más. Así se evita que delincuentes se sigan enriqueciendo en las fronteras por el contrabando de diésel, extra, súper y gas”.

Propuso que igual se tiene que eliminar el subsidio al gas, “seguramente pagando más a quien cuenta con un bono de desarrollo humano o mantener el subsidio por el cambio del formato en la bombona de gas. Es decir, que los tanques tenga menos cantidad de gas. Porque una persona en el Guasmo usa una bombona que le puede durar tres semanas, necesita el subsidio, pero un delincuente que está vendiendo al doble de precio un tanque de gas a ese no se le debe permitir que tenga el subsidio”.

Comentó que está de acuerdo con el subsidio pero focalizado y solamente para los más pobres. “Tenemos que eliminar ese gasto ineficiente del estado. Debemos hacer un ajuste de la economía gradual pero más agresivo”.

Alarcón aclaró que si se focaliza los subsidios no se encarecerá la economía, “si se maneja un camión que transporta mercadería, un tráiler que es un transporte primario, saca de la aduana, de una fábrica productos y a ese no se le cobra y tiene el subsidio no se afecta al precio de los productos”.

“Si usted al transporte secundario les mantiene el subsidio no se encarecen los productos. Si se mantiene el subsidio a todos los buses no existiría una afectación. Los subsidios hay que focalizarlos y de manera técnica sin que afecte a quien más lo necesita”.

Finalizó mencionando que el Comité Empresarial trabajará en tres ámbitos: crear una estrategia de desarrollo productivo, trabajar en la Alianza del Pacífico y un acuerdo comercial con los Estados Unidos y crear una comisión técnica anticorrupción. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato