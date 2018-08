El TELÉGRAFO (Guayaquil) Las indemnizaciones en el agro superan los $ 49 millones

El Proyecto AgroSeguro cubre siniestros por eventos climáticos, plagas y enfermedades incontrolables. En junio, Antonio Castillo, productor de la parroquia La América, fue parte de los 93 agricultores de Tosagua y Jipijapa (Manabí) que recibieron $ 36.107 por medio del Proyecto AgroSeguro, del Ministerio de Agricultura. Se trata de una compensación tras la pérdida, por sequía, del cultivo de maíz.

Castillo mencionó que de no haber asegurado su cultivo le hubiera ocasionado la quiebra: Con la indemnización recibida compró nueva semilla para sembrar en el nuevo ciclo productivo de este año. “Las indemnizaciones fueron muy importantes, porque este año, lamentablemente, no llovió y se perdió la producción. Seguiré asegurando mi siembra, porque con el clima uno no sabe si llueve o no”, recalcó Édgar Farfán, pequeño productor de la parroquia Mangahurco (Loja).

Farfán fue parte de los 28 productores del cantón Zapotillo quienes recibieron en mayo $ 24.714,42, como parte de los apoyos económicos entregados por AgroSeguro. De acuerdo con datos otorgados por el Ministerio de Agricultura, desde 2010 hasta julio de este año los pequeños productores del país recibieron más de $ 49 millones por concepto de compensaciones tras la pérdida, parcial o total, de sus cultivos.

La entidad indicó que se emitieron 345.685 trámites. Entre los que representaron 1’271.985,16 hectáreas (ha) y más de $ 1.336 millones. Agregó que se presentaron 87.065 siniestros, de los cuales se pagaron 53.484, cuyo monto indemnizado llegó a los $ 49’144.486,86.

Del 1 de enero hasta el 29 de julio de este año, se registraron 22.839 siniestros, de los cuales se pagaron 4.444, lo cual representó una compensación de $ 3’763.757,36.

Abarca los cultivos de arroz, banano, cacao, café, caña de azúcar, cebada, cebolla colorada, fréjol, haba, maíz duro, maíz suave, papa, plátano, quinua, soya, tomate de árbol y trigo. Por medio del Ministerio de Agricultura el Gobierno subsidia el 60% del costo de la póliza, el 40%, más impuestos, lo paga el agricultor.

César Bowen, gerente del Proyecto AgroSeguro, instó a los agricultores del país a que protejan sus cultivos, como respaldo a la inversión realizada por la presencia de los siniestros climáticos. La póliza asegura costos directos de producción como preparación de terreno, insumos, mano de obra, etc.

Si hay un seguro de por medio se recuperan los costos directos de producción en los cultivos afectados por fenómenos climáticos y biológicos. Además se puede realizar una reinversión del capital en la actividad productiva y cumplir las obligaciones económicas; es decir se genera estabilidad económica.