Comité Anticorrupción del Deporte Ecuatoriano denuncia censura de Medios Públicos

Explican que si no se rectifica esta decisión acudirán a instancias legales El Comité Nacional Anticorrupción del Deporte Ecuatoriano emitió un comunicado, en el cual, denuncian que uno de sus miembros, Edison Mendoza, fue objeto de censura previa por parte de Medios Públicos EP. Esto se habría originado cuando el Director de Deporte de los Medios Públicos lo llamó para notificar que el Consejo Editorial de la entidad tomó la decisión de no sacar al aire una entrevista que fue grabada el martes 21 de agosto.

Mendoza señaló que se siente indignado e hizo un llamado a la reflexión a las personas que conforman el Consejo Editorial de los Medios Públicos para rectificar esta decisión: “Hago un llamado a rectificar la evidente equivocación y garrafal error, la cual no hace más que demostrarle al país el pleno desconocimiento a la Ley y a la presunta violación de los derechos Constitucionales de todos los ciudadanos. No les estoy pidiendo ningún favor, les exijo como ciudadano que cumplan con lo que determina la Carta Magna, los Tratados de Derechos Humanos y la Ley de Comunicación·.

De la misma manera, indicó que de no tomarse los correctivos necesarios continuará con las acciones legales correspondientes para hacer cumplir sus derechos: “En el legítimo uso de mis derechos constitucionales lamentablemente me veré obligado a seguir todas las acciones legales que la Constitución y la Ley me permite, para que los responsables respondan legítimamente por la violación de mis derechos”.

Edison Mendoza subrayó que es deber de los medios de comunicación el cubrir y difundir los hechos de interés público y que al no publicar su entrevista están incurriendo en la censura previa: “La omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés público constituye un acto de censura previa”.

Para concluir, reiteró sus cuestionamientos a esta directiva y dejó varias interrogantes a la ciudadanía: “¿Quién solicitó que mi entrevista no salga al aire? ¿A quién le interesa que no se conozca lo que estoy denunciando públicamente? ¿Qué presuntos intereses se tratan de proteger, al no sacar mi entrevista al aire? ¿Con esta ilegal decisión a quién tratan de proteger?”.

(PF)

Fuente: Comité Nacional Anticorrupción del Deporte Ecuatoriano