Esposa de Polibio Córdova "Si bien mi esposo ha sido benevolente con sus detractores, yo no los perdono"

Además, señaló insistirá en que los acusadores, desde el Expresidente Correa hasta Rosana Alvarado sean obligados a pedir perdón Nancy Leguísamo de Córdova, esposa del director de CEDATOS, Polibio Córdova emitió una carta abierta, en la cual, advierte que las denuncias falsas y persecución política no pueden quedar en la impunidad, además, explica que a pesar del perdón que otorgó su esposo a quienes lo persiguieron y acusaron, ella continuará con las acciones necesarias para que las personas que lideraron esta denuncia como el Expresidente Rafael Correa y la Exministra de Justicia, Rosana Alvarado, se hagan responsables de lo ocurrido.

Nancy Leguísamo agradece en primer lugar a todas las personas que los apoyaron y creyeron siempre en su inocencia y en la calidad del trabajo de CEDATOS, entre ellos la Comisión Anticorrupción y el Presidente del Consejo Transitorio, Julio César Trujillo: “Agradecemos la solidaridad de la Comisión Anticorrupción que con firmas auténticas, encabezadas por Julio César Trujillo nos apoyó, sentenciando que “la peor corrupción es denigrar y usurpar la honra de las personas”. Y eso lo hicieron el Expresidente Correa; la denunciante Rosana Alvarado; los que reprodujeron los videos en redes sociales con información falsa y hackeada; los fiscales, peritos parcializados y personeros de entidades oficiales que presionaron contra CEDATOS y mi esposo”.

Asimismo, manifestó que a pesar de que su esposo perdonó a sus denunciantes ella no tomará el mismo camino: “Polibio ha dicho que Dios sabrá perdonar a quienes nos denunciaron y apoyaron el proceso porque no quiere que ellos y sus familias sufran la persecución, acoso, y daños irreparables que le causaron no solamente a él sino especialmente a su esposa, sus hijos, nietos y colaboradores”.

Por este motivo, informó que acudirá a la Mesa de la Verdad y Justicia; perseguidos políticos, nunca más, para pedir que los acusadores, desde el Expresidente Correa, Rosana Alvarado y quienes se sumaron a su denuncia sean obligados a pedir perdón: “Ahora debo decir al país, que si bien mi esposo ha sido benevolente con sus detractores, yo no los perdono y los denuncio, porque mi familia sufrió en carne propia esta infame persecución”.

Para concluir, pidió que se aclare todo lo ocurrido en los comicios del 2 de abril del 2017 y que además se retire la condecoración a quien en ese entonces fungía como Presidente del CNE: “Exijo que se aclare lo que ocurrió el día de las elecciones del 02 de abril del 2017; que el Señor Juan Pablo Pozo aclare por qué tuvo la audacia de presentar un documento en contra de mi esposo y de CEDATOS y exigir que se retire la condecoración que le fue entregada (Orden Nacional Al Mérito en el Grado Gran Cruz), una verdadera infamia.”.

(PF)

Fuente: Carta abierta Nancy Leguísamo de Córdova