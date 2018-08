Pedir certificado de validez de cédula a venezolanos es "incumplir con sentencia y es imprudente", según Defensor Público (AUDIO)

Gobierno Ecuatoriano dispuso nuevos requisitos para el ingreso de migrantes de Venezuela El Gobierno ecuatoriano definió nuevos requisitos para el ingreso de venezolanos al país, los migrantes deberán presentar un certificado de validez de su cédula de identidad. Ante esto el Defensor Público, Ernesto Pazmiño, aseguró que estas decisiones tomadas por el Ejecutivo incumplen la sentencia emitida por la jueza para evitar que se pida el pasaporte y la calificó de "imprudente e improcedente".

“Es evidente que la decisión de Gobierno de pedir nuevos requisitos adicionales, como el de exigir que la cédula de identidad sea validada en cuanto a su autenticidad por un organismo regional o internacional reconocido por el Ecuador, es incorporar otro requisito que no se contempla en la Ley”.

Explicó que este requisito implantado por el Gobierno “incumple la sentencia emitida por la jueza constitucional del día viernes. La magistrada fue clara en manifestar que aceptaba nuestra demanda de medidas cautelares porque observó que al pedir el pasaporte a ciudadanos venezolanos para ingresar al Ecuador era incorporar un requisito que no está en la Ley”.

Explicó que el requisito que pide la Ley Orgánica de Movilidad Humana en su artículo 84 textualmente manifiesta que todos los ciudadanos de Emperica del Sur que forman parte de la Unasur, para ingresar al Ecuador únicamente debe presentar su documento de identidad establecido en cada país. “Es decir la cédula de ciudadanía de cada una de las personas”.

“No hay otro requisito, si nuestra Ley hubiese querido otros se habrían pedido. Si la ley no exige otros requisitos una resolución administrativa del Ministerio el Interior o de Relaciones Exteriores no puede contradecir lo que dispone la legislación”. Explicó que el momento que la jueza dispuso que no se pida pasaporte ni ningún otro requisito que no se contemple en la Ley, cuando el Gobierno tomó la decisión de exigir la validación de la cédula está incumpliendo la sentencia de la jueza.

Pazmiño aseguró que estas medidas lo que hacen es complicar el problema de migración, “antes que se exija el pasaporte todos los ciudadanos venezolanos ingresaban con cédula de identidad, por lo tanto, era muy fácil registrar su ingreso. El Gobierno del Ecuador conocía perfectamente cuantos ciudadanos de ese país están en el Ecuador. Cuantos Hombres, mujeres, niños, adolescente, entre otros, había un registro adecuado”.

“El momento en que se empezó a pedir el pasaporte la consecuencia inmediata fue que los migrantes comenzaron a utilizar pasos alternos. Todo el mundo fuimos testigos de eso, los medios daban información, que los migrantes estaban egresando irregularmente. Esto significó que ya no se contaba con un registro adecuado. Ya no pudimos contabilizar cuantos venezolanos estaban en el Ecuador o ingresaban. El remedio fue peor que la enfermedad”.

También recordó que en la audiencia de medidas cautelares, que se realizó el viernes, el Ministerio del Interior presentó, apenas, 11 casos en los que las cédulas eran ilegibles. “Eran solo 11 de más de un millón de ciudadanos venezolanos que ingresaron al Ecuador los que mantenían este serio problema de aparente adulteración de documentos. Por 11 casos tomar decisiones administrativas que afectan a toda la colectividad es imprudente e improcedente”.

Para Pazmiño no es necesario iniciar un nuevo proceso de medidas cautelares, “la jueza en su sentencia del día viernes determinó que la Defensoría del Pueblo será quien haga seguimiento para el cumplimiento de la sentencia judicial. Por lo tanto ante este nuevo requisito del Gobierno es un incumplimiento a la sentencia y la Defensoría inmediatamente debe comunicar a la misma magistrada para que deje sin efecto estas nuevas medidas tomadas por el Estado Ecuatoriano”.

Asimismo cuestionó cual sería el organismo regional adecuado para que valide la cédula de identidad emitida por un gobierno soberano. “Cuál organismo internacional podría hacer este trabajo de inmiscuirse en decisiones soberanas de los estados, tengo una seria duda sobre esto”. Recordó que la Defensora del Pueblo, Gina Benavides, anunció que este día pedirá esta entidad que deje sin efecto esta decisión.

Pazmiño aseguró que solucionar los graves problemas que le generan al Ecuador en el área social, en el tema económico por la migración, no es sencillo. “Pretender solucionar esta migración masiva imponiendo nuevos requisitos no es la solución. Ningún venezolano va a dejar de migrar por que le pidan un documento, lo que vamos a hacer es clandestinizar este proceso”.

“Este no es un problema de Ecuador con Venezuela, sino regional. Esta solución debe ser entre todos los países envueltos, aplaudo la decisión del Canciller del Ecuador, José Valencia, de convocar a los países para tratar este tema. Reitero la petición de que el presidente Lenín Moreno debe liderar una cumbre de presidente de América Latina”.

Aseguró que la solución regional debe abordar tres temas: Establecer respuestas humanitarias a este problema, los gobiernos de América Latina encuentren los mecanismos más adecuados para regularizar a venezolanos y exigir a Venezuela que cumpla con sus ciudadanos. “En Venezuela se están violando los derechos humanos. Ese gobierno tiene que solucionar estos conflictos. He sugerido que los gobiernos de América del Sur exijan una reconstrucción democrática de este país”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato