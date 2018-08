"Subsidios de extra, diésel y gas no se deben topar porque podría afectar a ecuatorianos", según Pachakutik

Organismos indígenas se reunirán en asamblea este 29 de agosto para tratar medidas económicas del Gobierno Cecilia Velásquez, subcoordinadora de Pachakutik, aseguró que los otros subsidios al extra, diésel y el gas no se deberían topar, "porque estarían afectando directamente a la población ecuatoriana. Nosotros como movimientos tenemos que proteger a los pueblos". Velásquez afirmó que no es un chantaje o amenaza al Gobierno, "simplemente creemos que por la situación que está viviendo el país no se podría tomar este tipo de medidas".