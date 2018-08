EL TELÉGRAFO (Guayaquil) En Manabí estará nuevo viceministerio de Pesca

El presidente Moreno en su discurso en Montecristi destacó que los campesinos reciben ya 100 dólares mensuales. En el evento escuchó pedidos del pueblo. El presidente Lenín Moreno celebró en la provincia costera los 50 años del Seguro Social Campesino. En el acto abrió el diálogo con los asistentes.

Durante el Encuentro Nacional por los 50 años del Seguro Social Campesino, celebrados en La Pila de Montecristi (sureste de Manabí) el presidente de la República, Lenín Moreno, rompió el protocolo y abrió el diálogo con los asistentes. En ese conversatorio el Primer Mandatario explicó que el Ministerio de Acuacultura y Pesca (MAP) al fusionarse con el de Agricultura y Ganadería se convertirá en un Viceministerio que va a funcionar en Manabí. “Ya está tomada la decisión”, destacó.

Dirigentes pesqueros como Augusto López quieren que siga el MAP. “Vamos a defender la institucionalidad”. La fusión obedece a las medidas de ahorro adoptadas por el Gobierno en las dependencias públicas. La directora ejecutiva de la Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros (Ceipa), Mónica Maldonado, aplaudió la decisión presidencial de mantener en Manabí el tema de las políticas pesqueras. Sin embargo, se opone a que el MAP se reduzca a un Viceministerio.

Por ello Maldonado sugiere que el Gobierno, a través de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), junto al sector productivo pesquero y acuícola, analice técnicamente el asunto. “No se debe añadir responsabilidades de temas pesqueros al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que tiene amplias competencias”, reseñó. Además dijo que el sector de pesca y camarón representa el 5% del Producto Interno Bruto del país, por ello hizo hincapié en la urgencia de un análisis técnico.

“Apoyamos las políticas de austeridad, pero aquí están en juego además una serie de acuerdos comerciales y políticas de ordenamiento pesquero que demandan los mercados internacionales, por ello la importancia de un ministerio de pesca y acuacultura”, reiteró. A más de créditos, canales de riego, asuntos laborales, insumos, y médicos permanentes en los dispensarios, los asistentes insistieron también en tener agua en sus comunidades. Ante ese pedido Moreno explicó que existe el proyecto Agua para Todos.

“No crean que todo se puede hacer en un gobierno, pero lo que sí puedo decirles, con certeza, es que vamos a avanzar a pasos agigantados porque los pobres no tienen por qué esperar más”. En el evento, Manolo Rodas, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), explicó que el 28 de agosto es un día colmado de historia y simbolismo. “Hace 50 años nació el Seguro Campesino. En esta parroquia La Pila, nos reunimos para recordar y celebrar”.

Destacó que en Manabí está el mayor número de afiliados. “Contamos con 752 organizaciones sociales y 135 dispensarios médicos”. Hugo Piloso, jubilado del Seguro Social Campesino, recordó el inicio de esta institución de la cual siguen gozando cerca de 400.000 afiliados del país. Ante los más de 8.000 asistentes al evento, desarrollado en el estadio de La Pila, el presidente Moreno destacó que desde que asumió el mandato se han destinado más de $ 100 millones a este seguro.

“Estos son los subsidios que jamás serán tocados, igual que el de educación, salud y vivienda; el único subsidio que no será tocado es el que llega a los pobres”. Dijo que hay gente que critica estos beneficios. “Hay subsidios que no son malos, los malos son aquellos que sirven para enriquecer más a los ricos”. Explicó que el incremento a la pensión jubilar ($ 100) aún no es suficiente.

Recordó que recibían $ 3 en 1999, “cuando se metió la mano al bolsillo en el feriado bancario; para ese tiempo millones fueron perjudicados, especialmente la población de los campesinos y pescadores”. Destacó que las pensiones de los jubilados del Seguro Campesino tendrán un incremento cada año, en el mismo porcentaje del Salario Básico Unificado. Los recursos para el aumento están financiados de manera técnica por el Fondo del Seguro Social Campesino que al momento son de $ 720 millones.