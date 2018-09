IAEN le dijo a Fernando Casado que su salida se debe a una "reestructuración"; académico cree que es producto de una "guerra sucia" (AUDIO)

Audio Agosto 30 - Fernando Casado



Se atentó contra la libertad de cátedra, de expresión y de opinión, "que genera la liquidación de mis derechos laborales al separarme de la institución, en la que trabajaba como profesor titular", mencionó El Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) adujo que debido a una "reestructuración" Fernando Casado debía ser cesado de la entidad públida. En diálogo con Ecuadorinmediato, el docente español aseguró que una "guerra sucia", orquestada desde parte de la derecha, provocó su salida del centro de estudio, a través de una compra de renuncia, y no la razón dada por el IAEN, pues, dijo que él no estaba al tanto de ese supuesto proceso de reestructuración interna.

Casado empezó su labor en el IAEN como profesor contratado y, posteriormente, hubo algunos concursos que ganó.

“Gané, primero, como profesor auxiliar 2 en materia de derecho administrativo y, posteriormente, salió otro concurso para profesor en materia de comunicación y derechos humanos, también me presenté y aprobé ese concurso”, detalló.

Su vinculación con la IAEN era de profesor titular después de haber ganado un concurso de mérito y oposición en 2017, añadió el académico.

“El concurso concreto fue desde el año pasado, en febrero, fue que se abrió, si no recuerdo mal, este concurso, que fue el último que gané”, añadió.

La situación de Casado se complicó a raíz de su aparición en el programa “Hora 25” de Teleamazonas.

“Fui invitado al programa “Hora 25”, que fue emitido el pasado 13 de agosto, éramos 4 invitados, por el moderador Andrés Carrión, 2 asambleístas de derecha, del partido CREO y del Partido Social Cristiano, un asambleísta de Alianza PAÍS y yo como académico”, contó.

En el debate del programa, “se trató a groso modo cómo ha habido un viraje de las políticas desarrolladas por el actual Poder Ejecutivo desde una posición de centro-izquierda, que también es el programa electoral que votó la ciudadanía, hacia políticas de corte liberal más apegadas a lo que serían los programas electorales perdedores en las elecciones de los partidos de derecha”.

“Esto genera, posteriormente, producto de troll center, una serie de guerra sucia en contra de mi persona, de mi figura como académico”, recalcó.

Asimismo, reprochó que se hizo pasar como actuales unas declaraciones que él hizo sobre el Gobierno de Venezuela, que, en realidad, fueron de hace más de dos años.

“Se posicionaron en redes para generar indignación entre la comunidad venezolana y entre la ciudadanía en general”, mencionó.

Todo este escenario dio lugar a que el portal digital “4Pelagatos” publicara una nota, “descreditándome como académico y tratando, todavía no se decía expresamente, que se me cesara en mi cargo, porque estaba ejerciendo mi profesión en una universidad pública”.

“A raíz de ahí se genera una campaña, liderada por la derecha, en donde participaron personeros como Andrés Páez, ex candidato a la Vicepresidencia del país por el partido CREO, en el que se pedía mi destitución”, sostuvo.

El 17 de agosto pasado, el portal digital “4Pelagatos” anunció su destitución efectiva, “aunque no se me notifica a mí hasta el día 27 de agosto en mi institución”, dijo Casado.

“Hubo también un gran regocijo por parte de muchos voceros de derecha y de actores de derecha, ya sean periodistas o políticos, después de que “4Pelagatos” anunciara mi destitución”, reprochó.

“Fue toda una campaña de guerra sucia, atentando a la libertad de catedra, de libertad de expresión, a la libertad de opinión, que genera la liquidación de mis derechos laborales al separarme de la institución, en la que trabajaba como profesor titular”, sumó Casado, quien reveló qué le explicó el IAEN para separarlo de su cargo.

“Una reestructuración del Centro de Gobierno de Administración Pública, que yo he trabajado hasta el día 27, debido a esa reestructuración, se me compraba la renuncia, se me notificaba el cese de funciones y la compra de mi renuncia con indemnización, que aparecería en el literal K del artículo 47, de la LOSEP”, precisó.

La notificación le fue entregada a Casado por parte de los funcionarios de Talento Humano de la IAEN en su oficina, pero “ninguna autoridad ha querido hablar conmigo”.

“Incluso, hasta mi cesación, era miembro del Consejo Académico Universitario como representante de los docentes, votado por el conjunto de los profesores del Instituto de Altos Estudios Nacionales”, agregó.

Al ser consultado en Ecuadorinmediato sobre si responsabiliza a la derecha ecuatoriana de su salida del IAEN, Casado respondió: “Sí creo que existe un nexo causal, entre, primero, la participación en un programa de opinión, “Hora 25”, después toda la campaña sucia que se hizo desde distintos actores de derecha y la consecuencia que ha sido mi cesación en el Instituto de Altos Estudios Nacionales”.

“Sin duda, creo que hay una relación directa no tanto en una reestructuración, que pudiera o no darse, pero que no tenía noticia de ella ni como miembro del Consejo Académico Universitario y creo que ha sido esa presión que se ha hecho desde ciertos actores lo que ha desencadenado en mi cese de funciones, esto tiene que ver con el ejercicio de la libertad de expresión y de opinión, que han sido también duramente censurados”, ratificó.

Sobre eventuales acciones legales en el futuro, Casado recalcó que debe valorar, primero, todo lo que se relaciona a su cese y ver las vías para solicitar una restitución en sus derechos laborales.

“No estoy nada satisfecho con la compra de mi renuncia”, insistió Casado y admitió que posiblemente que se podrían cerrar las puertas para continuar laborando en el país.

“Tengo que enterarme bien, pero si quiero trabajar en el sector público, tendría, probablemente, un impedimento si no fuera por servicios profesionales, no solamente se me cesa en el IAEN, sino que, de alguna forma, se impide trabajar en el sector público ecuatoriano”, concluyó.

Ecuadorinmediato

(PAY)