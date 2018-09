Fiscalía de Ecuador pide orden de difusión roja contra organizadora de viaje del "narcobus"

Ayer, Claudia Orozco se entregó a la justicia colombiana, pero no fue detenida por no tener orden de prisión en su contra La Fiscalía de Ecuador ha solicitado a la justicia ecuatoriana que se oficie a la INTERPOL la orden de difusión roja en contra de Claudia Orozco, quien presuntamente organizó el tour del bus que se accidentó en Papallacta. El anuncio llega un día después de que Orozco se presentó ante las autoridades colombianas, pero no la detuvieron.