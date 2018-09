Venezuela y Bolivia no serán parte de reunión regional sobre migración venezolana

Hasta el momento se ha confirmado la participación de 12 países para el encuentro que se llevará a cabo en Quito El Viceministro de Movilidad Humana, Santiago Chávez, se refirió a la Reunión Regional Migratoria que se desarrollará en Quito el próximo lunes 3 y martes 4 de septiembre con el fin de analizar la situación las acciones y buscar soluciones por la masiva llegada de migrantes venezolanos a varios países de la región debido a la crisis que se vive en este país. Sobre esto, indicó que hasta el momento Venezuela y Bolivia no han confirmado su participación en esta mesa de trabajo, por lo que se asumen que no acudirán a la reunión.

Chávez señaló que de 14 países que fueron invitados hasta el momento 12 han confirmado su participación y aparentemente no llegarán a la cita los representantes de Venezuela y Bolivia: “Tenemos una serie de reuniones que se están planificando y se están convocando sobre el tema de Venezuela, una de esas es la reunión con la OEA, la cual será más de carácter político, pero esperamos contar con la participación de todos los países”.

De la misma manera, explicó que esta reunión, a diferencia de otras tiene un carácter técnico para atender la crisis migratoria del vecino país: “La reunión en Quito va a tener otra connotación, un poco más técnica, nosotros vamos a enfocar el asunto dentro de cuestiones más pragmáticas y menos políticas; ya que, vemos que en la región todavía no existe un consenso sobre el origen de la crisis en Venezuela”.

Sobre esto, señaló que en la reunión que se realizó en Lima hace dos días, Bolivia no acompañó la declaración de los otros tres países participantes; debido a que ellos consideran que no tienen un impacto directo de migración venezolana e igualmente consideran que no existe crisis humanitaria en ese país: “Al contrario de Bolivia, nosotros tenemos una posición muy clara y firme, estamos haciendo esta reunión regional con el objetivo de que cada país cumpla con su responsabilidad regional”.

Fuente: Sonorama