Ronald Verdesoto: No vamos a permitir que se tomen "por asalto" el Partido Socialista (AUDIO)

Audio Agosto 31 - Ronald Verdesoto



"Son ex dirigentes que se han ido de la organización, se han desafiliado, han participado como candidatos en otras tiendas políticas y ahora vienen a reclamar espacio", criticó Luego de que la organización política Renovación Socialista presentó una impugnación a la directiva del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) en el Consejo Nacional Electoral (CNE), Ronald Verdesoto, presidente del PSE, aclaró que son exdirigentes que no forman parte de las bases del Partido y tampoco son afiliados. Expuso que han tenido veedurías del CNE para sus procesos de elecciones, así como para convocar a su Congreso Nacional, por lo que manifestó que no están dispuestos a aceptar que "se tomen por asalto la dirigencia". Expresó su preocupación de que el CNE "de alguna forma esté prestando oídos sin considerar la parte legal que tiene la organización", además de que, hasta la fecha, esté detenido el proceso de inscripción de la directiva en el organismo electoral.