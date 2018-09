Informe sobre Refinería del Pacífico "carece de objetividad y legalidad", responde Marcela Aguiñaga

Exsecretaria de Transparencia, María de Lourdes Arboleda, entregó informe en donde sugiere que se disponga investigación por presunto tráfico de influencias en contra de Exministra de Ambiente Anunciando su renuncia como secretaria de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, María de Lourdes Arboleda aseveró haber entregado un informe borrador sobre la Refinería del Pacífico en donde, entre otras sugerencias, pide que se disponga una investigación por presunto tráfico de influencias en contra de la exministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, por la concesión de licencias ambientales para el proyecto. En este marco, la actual asambleísta rechazó dichas declaraciones que, a su criterio, lo que buscan es llamar la atención y alarmar a la ciudadanía. Por lo que afirma que informe presentado "carece de objetividad y legalidad".

Según explica la legisladora, conforme a la normativa que rige en el Ecuador, las licencias ambientales se otorgan a una persona natural y jurídica, para autorizar la ejecución de cualquier proyecto, obra o actividad que cause o pueda causar impacto ambiental.

“Tiene como fin que el dueño del proyecto conozca las actividades planificadas que deberá ejecutar para prevenir, mitigar, corregir, monitorear y remediar cualquier tipo de impacto o riesgo ambiental, que pueda darse desde el inicio de la actividad hasta su cierre”, aclaró.

Asimismo, señala que, durante su periodo de gestión se emitieron algunas licencias ambientales de proyectos estratégicos en beneficio del país. Sin embargo, cuestiona el hecho de que se insinúe que, en su calidad de Ministra de Ambiente, ejerciera algún tipo de influencia para conceder licencias a favor de sus intereses o de un tercero. “Esto obedece a criterios parcializados y malintencionados, además de un desconocimiento total de la normativa”.

Aguiñaga detalla que, conforme a la normativa, para la obtención de una licencia ambiental, se establecen varios requisitos, obligaciones y condiciones, además de la entrega de garantías y pólizas, que garantizan la ejecución de un proyecto de manera responsable con el ambiente y busca prevenir efectos negativos en el mismo, salvaguardando el interés público y el bienestar de los habitantes y de las generaciones presentes y futuras.

“Dichas licencias son el resultado de un proceso de revisión, observación y aprobación del personal técnico del Ministerio del Ambiente, evitando discrecionalidades y abusos por parte de las autoridades, y permiten que se realicen determinadas actividades de acuerdo a requerimientos técnicos y legales, para evitar afectaciones a la naturaleza y sus derechos”, insiste.

Por lo tanto, precisa, las licencias ambientales no responden a una decisión unipersonal de la máxima autoridad del Ministerio del Ambiente, como “maliciosamente” se pretende posicionar, sino que es el resultado de un análisis y una investigación de campo que culminan con la expedición de informes técnicos que recomiendan la pertinencia o no de otorgarla.

“Las declaraciones de la Sra. Arboleda, evidencia que el ‘informe’ presentado a los medios de comunicación, carece de objetividad y legalidad. Mis actuaciones en el quehacer, tanto público como privado, han sido, son y serán intachables. Las protervas intenciones de desprestigio, no me amedrentarán pues he actuado siempre bajo los principios que me inculcaron en el hogar y en apego a la Constitución y la ley”, culminó.

Respecto a las declaraciones de la Sra. María Arboleda, para que se me investigue por el presunto tráfico de influencias en la concesión de licencias ambientales para la Refinería del Pacífico en mi calidad de ex Ministra del Ambiente, es necesario aclarar lo siguiente: pic.twitter.com/W2yjtAkteN — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) 31 de agosto de 2018

Sobre el tema también se pronunció el expresidente de la República, Rafael Correa, a través de su cuenta en Twitter: “Las mismas tonterías de siempre: como no querían la Refinería del Pacífico, entonces hubo “tráfico de influencias” para las licencias ambientales. ¡En qué banda de mediocres hemos caído!”. (JPM)

Las mismas tonterías de siempre: como no querían la Refineria del Pacífico, entonces hubo “tráfico de influencias” para las licencias ambientales.

¡En qué banda de mediocres hemos caído! https://t.co/YD5e08sTA5 — Rafael Correa (@MashiRafael) 1 de septiembre de 2018

Fuentes: Twitter asambleísta Marcela Aguiñaga/Rafael Correa – Ecuadorinmediato.com