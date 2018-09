Miguel Parrales y Roberto Garcés saldrán de El Nacional

Futbolistas firmaron su renovación a inicios de año, pero por difícil situación del equipo no continuarán el próximo año Los jugadores del Club Deportivo El Nacional, Miguel Parrales y Roberto Garcés, rescindieron su contrato con el equipo debido a los problemas económicos por los que atraviesa la institución. Ambos jugadores renovaron su vínculo a inicios del 2018, pero, para la próxima temporada no continuarán en el club; ya que, según informó el Presidente del equipo, no se pudo pagar su carta pase.