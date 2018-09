LA HORA (Santo Domingo) Municipio recupera de a poco la cartera vencida en Santo Domingo

Hasta pasado 13 de agosto de este año, a arcas municipales habían ingresado por concepto de recaudación anual (cobro de impuestos y patentes), unos 16 millones de dólares

Hasta el 13 de agosto de este año, a las arcas municipales habían ingresado por concepto de recaudación anual (cobro de impuestos y patentes), unos 16 millones de dólares, cifra que representa un 16% más de lo cobrado en igual periodo de tiempo en 2017.La tesorera del Municipio, Ana Zambrano, explicó que el incremento se debe, en su mayoría, al pago de patentes, pues se iniciaron las inspecciones y al concluir el plazo, si los propietarios no pagan, se les clausura el local.



“Esperamos directrices del alcalde Víctor Manuel Quirola para saber si esta vez el Municipio de Santo Domingo se acogerá a la Ley de remisión de intereses, pues aún no está definido”, dijo, y agregó que este beneficio vigente en el país, implica el cobro de deudas y no de los intereses generados por mora.

Más caro

Teresa Junco, ama de casa, acudió al Municipio para informarse sobre las tasas que debía cancelar en el impuesto predial. Su sorpresa fue grande al ver que entre los valores que pagó el año anterior y los que le corresponden este año, hay una gran diferencia.



“Me hablaron de un impuesto por obras que no se cobró, pero ahora viene todo de un golpe y se hace difícil, no creo que me alcance con el dinero que traje”, mencionó. (ARR)