LOS ANDES (Riobamba) Manifiesto fue entregado en foro agrario

Existe preocupación por falta de atención del sector

En el auditorio de la Casa Indígena de Riobamba, se entregó el pedido por parte de Organizaciones Sociales, Campesinas Indígenas y de Productores de Chimborazo al Gobierno Nacional y ciudadanía. Entre los pedidos, demandaron el cumplimiento de algunos principios en la gestión pública del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Este Foro Agrario, tuvo la finalidad de conmemorar los 30 años de muerte de Monseñor Leonidas Proaño, contó con la presencia de representantes de organizaciones y comunidades, autoridades nacionales y locales: Hamilton Aguilera, viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y Ganadería; Roberto Gortaire, director Provincial del MAG; Fernando Oleas, presidente del Sistema de Riego Chambo – Guano de la provincia; Segundo Cuji, representante de Asoprasarec; y Esteban Brito, presidente de Asoprolac.

Fernando Oleas, presidente sistema de Riego Chambo – Guano de la provincia, participó con el tema de riego, desde la perspectiva como organizaciones de regantes, dando puntos de vista a través de la representación como dirigente de sistema de riego e inter juntas.

A la vez, Segundo Cuji, representante de Asoprasarec, Asociación que agrupa a familias productoras que trabajan en el contexto de la economía solidaria, explicó la problemática existente en el mercado en relación a la producción de la agricultura familiar campesina, abordando varios aspectos desde el espacio institucional, mercado y consumidor.

Esteban Brito, presidente de Asoprolac, enfatizó que el problema “se va agudizando cada vez mas y la gente en todo el país está muy inquieta, quieren respuestas, incluso están dispuestas a medidas más extremas, hay que comprenderles porque están velando su único ingreso. Con la presencia del viceministro, esperamos contar con soluciones definitivas”, afirmó.

Hamilton Aguilera, viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y Ganadería, dijo que “los cambios dependen de nuestra unión, de nuestro trabajo, solamente nuestra unión va a ser nuestra fortaleza, si nosotros no permanecemos unidos va a ser sencillo que nos desgranen, va a ser fácil que volemos con el viento y vamos a desaparecer con todos nuestros pedidos de cambio no va a pasar nada, si cada uno permanece por su lado y velando su interés particular, eso deber cambiar”, aseguró el Viceministro.

Luego de la participación de los ponentes con las temáticas correspondientes, se formularon preguntas por parte de los participantes, así mismo, se realizó el pedido en los siguientes términos: “la política agraria y de servicio del MAG, debe favorecer prioritariamente a las y los pequeños productores agropecuarios.; Fomento de la agro ecología como un nuevo modelo agraria resiliente al cambio climático; Implementar circuitos de mercado alternativos que acerquen al productor y consumidor que libere a los agricultores de pequeña escala de la dependencia de grande escala de los intermediarios; se exige una declaratoria de emergencia en el sector lechero ecuatoriano, pues las políticas implementadas favorecen a los industriales y afectan a los productores, mediante al permisibilidad del uso de suero de leche, sub productos sintéticos para destinarlos a mercados d consumo sin proporcionar información; impulsar la articulación interinstitucional para fomentar el acceso a riego e implementar un trayecto de inconclusos y pendientes; recuperar el control democrático sobre los procesos de regulación y legalización de tierras rurales para que estos no estén amarrados a intereses particulares y politiqueros. Por lo tanto, resolvemos declararnos en vigilia permanente desde hoy hasta que sea necesario a fin de concretar la agenda agraria para nuestro territorio”.

De la misma manera, se cumplió la Muestra de Cine “Memoria y Homenaje a Taita Leonidas Proaño, permitiendo revivir la memoria colectiva por una sociedad más justa y solidaria. Concluida la película también llego la memoria de lucha y reivindicación, el aplauso era al unísono y lleno de esperanza. En representación de ERPE, participaron el Padre Julio Gortaire y Rodrigo Arroba. (13).