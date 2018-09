ECUADOR: GOBERNAR DANDO "PALOS DE CIEGO"

Por: Dr. Francisco Herrera Aráuz exclusivo para www.ecuadorinmediato.com Lo que acaba de ocurrir esta semana en el país, en medio de un marco de incertidumbre constante, que pareciera es el estilo del régimen impuesto por el presidente Moreno, debe sumar lo inexplicable de muchas decisiones. Contradictorias, indebidas y hasta abiertamente violatorias a la Constitución del Ecuador, la clase política esta lanzando al aire una serie de medidas como una suerte enceguecida del "no saber que hacer" que le someten cada vez mas a la nación a un mundo de lo absurdo. Así, así es que andamos ahora sin rumbo cierto, sin programa de gobierno y con un estado de "vacancia constitucional" groseramente violatorio del derecho.

La expresión conocida como “dar palos de ciego” se la da a un grupo de personas que no sabe lo que está haciendo y proviene de la edad media, por un juego que consistía en arrojar uno o varios cerdos a una plaza vallada o un lugar delimitado para que el animal no pudiera escapar, mientras un determinado número de personas ciegas provistas de un palo trataban de darle caza. Los contendientes daban rabiosos e impetuosos golpes para intentar matarlo y llevárselo como recompensa… el problema venía cuando algunos de estos golpes se los propinaban entre ellos; algo que divertía mucho más a los asistentes a tan lamentable espectáculo.

Por qué será que estamos viviendo en Ecuador ese grotesco espectáculo que hace mención esta figura. Es notorio que un régimen presidencial, cualquiera fuese este, debe fortalecer su gestión con un conjunto de acciones que le permitan enrumbar a la nación, para eso es su plan de gobierno que le permite poner a su modo y manera una ruta cierta. Por ello, definido por lo ideológico, ese camino sustenta su propuesta económica, política y social, que hacen de su paso por el poder un proceso que le marca para siempre en su historia y ante la historia. Un gobierno que cumple buena parte de su propio plan logra fijarse un buen sitial ante sus gobernados, mientras que aquel que no es capaz de ejecutar algo parecido a su proyecto político propio solo será un mandato incoherente que, para variar, siempre termina en desastre.

Alianza Pais ganó las elecciones con Lenín Moreno y su promesa fue continuar con la revolución ciudadana que había iniciado y generado en los diez años del gobierno de Rafael Correa. Ese era su plan, por la credibilidad en ese proceso el electorado le dio un mandato con el que debía gobernar, siendo ese el futuro predecible. Sin embargo, a minutos de posesionado el actual presidente dio muestras de que iba a gobernar con su propio esquema amparado en la idea de un cambio de estilo que no fue entendido por la población.

A medida que han pasado los días ese cambio se volcó en una lucha contra su mentor político y decidió reemplazar a la mencionada revolución, considerada como “cualquier pendejada”, por una batalla destructiva contra el correismo, para lo cual borró ese plan de gobierno, se buscó nuevos aliados, abrió las puertas a otros sectores y facilitó una especie de fijación para “acabar con Correa” con el que se guía actualmente el régimen y la clase política dirigente que se ha tomado por asalto el poder, que por cierto no le fue dado en las urnas. Eso es considerado como una traición vil a la promesa de continuar con esa leyenda que les había dado la oportunidad de ganar las elecciones, que ahora lo niegan.

Guiados por el odio político, porque solo así se puede entender como actúan, los gobernantes del Ecuador de estos días han caído en una especie de mar de contradicciones al asumir medidas que no se entienden sino como de beneficio para unos pocos, mientras los demás solo atinan a mirar como avanzan rumbo al despeñadero, al que al parecer nos están llevando a todos con impredecibles consecuencias.

Así, se asumen decisiones en lo económico para tratar de enfrentar una crisis denominada por ellos mismos de la “mesa servida” Sin un plan económico definido, que hasta ahora no lo exhibe o muestra el régimen, se clama por recursos mientras se perdonan impuestos y multas por mas de US$ 4.500 millones de dólares; se insiste a grito pelado en la necesidad de la seguridad jurídica para la economía y se olvida el perjuicio por mas de US$ 2.000 millones provocado por mas de 17 mil empresarios delincuentes que perjudican al fisco con la falsa facturación, se proclama austeridad y venta de bienes del estado mientras se usan a placer los aviones presidenciales tan atacados. Se grita contra el endeudamiento anterior, y en algo mas de un año de gobierno se genera deuda por mas de US$ 10.000 millones, o se acude a Goldman Sachs para negociaciones con bajísima rentabilidad por más de US$500 millones, mientras que el precio del barril de petróleo alcanza los US$ 70 por barril, precio altamente ventajoso, que genera ingresos de excelente nivel al estado, que sigue proclamando su crisis. Inexplicable ¿Verdad?

El alza de los combustibles no puede ser mas contradictoria, es realmente reprochable mirar a los ministros secretarios de estado tratar de convencer a la nación que tal elevación de combustibles beneficia a los más pobres, sin considerar ningún tipo de encadenamiento que tal decisión trae en la economía. Lo peor de todo es mirar como para el lenguaje oficial alzar el precio de la gasolina es una actualización de precios. Ridículo sin fin, ironía grotesca es la que se esconde en esta forma de tratar a la nación usando los titulares de la prensa aliada de manera servil.

Proclamando que se han logrado atraer inversiones por mas de US$ 9.000 millones, que no se ven ni siquiera en mínima forma en estos momentos de presunta crisis, el sector de la gran empresa se toma el manejo económico del régimen para imponer su plan, del cual el presidente Moreno se desprendió para dejar el correismo, pero eso incluye la anulación del papel del estado para dar prioridad a su concepto ideológico de derecha que prioriza lo privado. Lo lamentable es que en ese sector privado solo se beneficia unos y se aísla al resto de productores, tanto que se unifican los ministerios de comercio exterior con industrias dejando de lado a la mediana y pequeña industria sin un esquema de respaldo. Se privilegia el gran comercio que a estas alturas comienza a crecer en forma incontrolable provocando una salida de divisas y desequilibrio en la balanza comercial, mientras que desde el SERCOP se elimina del catálogo de compras públicas a las PYMES echando al trasto de basura todos los avances de una economía popular y solidaria que se habían logrado en la década anterior. Mas que incertidumbre en este sector hay ya indignación que se manifestó en las calles el pasado viernes 31 de agosto, porque el plan económico solo beneficia a una parte del gran empresariado.

Es igual de inexplicable lo que han hecho con el ministerio de Justicia. El solo anuncio de su eliminación provocó que afloren los conflictos que manejaba esta secretaria de estado, ya que las cárceles, las entidades de control del sistema, el manejo de derechos humanos, de cultos y religiones, de relación social con las víctimas y hasta la vigilancia electrónica se quedaron sin rumbo cierto. No hubo alternativa posible, solo pasarán a la secretaría de la política y nada mas. ¿Por qué lo hicieron?, no hay respuesta, una vez más hay solo un silencioso ambiente impera en un régimen que denota que cede a lo económico-privado la capacidad de manejo del estado.

Lo social no puede ser más tormentoso como inconsecuente. Al registrarse el cambio de posición del gobierno, las centrales sindicales con los partidos de izquierda y derecha en conjunto decidieron jugar un papel miserable para gritar que saquen a todos los correistas del gobierno y el régimen les hizo caso y por ello fue descubierto en su intención de despedir a mas de 160.000 empleados y trabajadores, lo que se ha hecho efectivo a estas horas provocando una crisis en sus hogares de muchos de los que han perdido su puesto. Es por lo que ahora no se les cree el reclamo que los dirigentes sindicales hacen en forma hipócrita con lo que quieren desatar su complicidad con el gobierno del Presidente Moreno, el cual por cierto fue sorprendido por la reacción frontal de los manabitas que no tuvieron reparos en interrumpir su discurso para reclamar por estas y otras incoherencias del régimen, dejando entrever que no se cree en la palabra del mandatario que tuvo solo un ¡Ahá! por respuesta mientras que su imagen sufre una caída estrepitosa al 41% de aceptación perdiendo diez puntos en menos de dos semanas. Los anuncios de grandes marchas de oposición real suben la temperatura del calentamiento social que pronto ha ganado las calles.

No hay nada peor que un grupo de gobernantes cegados por el odio político, ese que desata persecuciones y provoca un reguero de víctimas a su paso por la historia. Eso es lo que estamos viviendo en Ecuador en estos días, si, con todo lo que significó la convocatoria a una consulta ilegal e inconstitucional, el proceso de descorreizar a la nación tiene ahora entronizado a un grupo de mandantes encabezados por JC. Trujillo, los que se sienten prevalidos de un poder omnímodo y que mandan y ordenan más que el propio presidente Moreno Garcés. El colmo del absurdo por abuso fue la declaratoria de esta semana de la “vacancia constitucional” para justificar la decisión ilegal e indebida de destituir a toda la corte constitucional, dejando a la nación absorta y paralizada por el temor que se le tiene a esta junta de notables que llega al grado extremo de la arrogancia de ser mas que la constitución. Que indignante humillación se siente ante tal comportamiento de los transitorios.

¿Qué es la vacancia constitucional? No hay definición, no hay una norma, un escrito, no hay algún tipo de explicación legal o jurídica que dé a entender a la nación lo que ha hecho JC. Trujillo y los suyos. Es que acaso por el tiempo de 90 días la Constitución de Ecuador no rige, será que los derechos de las personas pueden ser violentados por el poder autoritario de manda en el país, acaso debe entenderse que durante este tiempo en que se nombre a dedo en forma ilegal a una nueva corte no hay como denunciar, demandar o exigir que se respeten las garantías que otorga la carta política fundamental del estado, no hay explicación todo es una incoherencia, todo es incertidumbre en lo legal porque es interpretado de forma grosera e imponente por esta agrupación de políticos erigidos en jueces con poder de abuso.

Como este comportamiento y decisión forman parte de la antología de la estupidez política ecuatoriana se nota que hay un silencio de desaprobación hasta en los famosos y tan consultados constitucionalistas que, con su forma engolada y parsimoniosa al hablar solían explicar y justificar los abusos cometidos por los transitorios. Hoy no, solo callan y nada dicen de este nuevo atropello que denota como se puede abusar de la nación, violar a su constitución y justificarse en el odio político que atropella el estado de derecho. Y este tipo de decisión choca con los esfuerzos que se hacen para atraer las tan proclamas inversiones, dejando entrever que aquello de la inseguridad jurídica se ratifica en la mala fama que tiene Ecuador frente al mundo.

Y por si acaso la figura también se aplica a los conflictos y discusiones internas en el gobierno, en una disputa de poderes entre Santiago Cuesta, Eduardo Jurado, Juan Sebastián Roldan y Andrés Michelena, que se hallan en franca contienda para medir la importancia de su influencia en el gobierno. Entre ellos hay esta batalla de "palos de ciego" que provoca daños a la nación.

Al final, si se nota que el gobierno y los gobernantes ecuatorianos dan muestras de dar palos de ciego sin saber a qué o a quienes golpean, es porque el régimen mismo se apartó de su propio plan, se retiró del proyecto político de la revolución ciudadana y se quito a si mismo la capacidad de gobernar, dando un triste espectáculo de traición a su propia historia como a la nación entera. (FHA).

