Iván Hurtado "extraña" a Luis Chiriboga en FEF "por ser un gran presidente"

Declaraciones de ex capital de Selección de Ecuador motivó críticas en redes sociales "Se lo extraña al presidente (Luis) Chiriboga por ser un gran presidente", así lo afirmó el ex capitán de la Selección de Ecuador, Iván Hurtado, sobre el ex dirigente del fútbol ecuatoriano, que fue sentenciado por lavado de activos cuando estuvo al mando de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).