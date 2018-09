"Ecuador dejará de percibir US$ 300 millones en sector camaronero y nos quitan el subsidio", se queja José Camposano

Cámara de Acualcultura aseguró que sector no puede ser competitivo por altos precios En lo que resta del año el Gobierno anunció que se realizaran mesas de trabajo para tratar la focalización de subsidios en el país, José Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura aseguró que en el sector camaronero el Ecuador, a finales del año, dejará de percibir US$ 300 millones por baja de precio y además les quitarán el subsidio al combustible que afectará al sector productivo.

Explicó que existen varios problemas en relación al incremento del precio de la súper, por un lado subimos el costo del combustible pero también presentamos los precios más altos de los vehículos a nivel mundial. Parece que se les olvido que como contraparte al incremento se tiene que eliminar todas las tasas, ISD, entre otras. Que hacen que un carro que en otro lado cuesta US$ 20 mil aquí cuesta US$ 40 mil y se convierte en un vehículo de lujo”.

Aseguró que la focalización de subsidios no se dio en otros períodos porque respondía a temas políticas. “Ojo lo que se habla ahora de que el ciudadano va a tener pagar más por el combustible pero igual paga el doble por un auto. En el caso del Estado hay US$ 1600 millones aproximadamente que se deriva en subsidios por los combustibles y el subsidio al sector pesquero y acuicultor no llega a más de US$ 112 millones”.

“Estamos hablando del 7% del problema. El Estado en lugar de ir a buscar el problema de fondo lo que busca es en aquellos volúmenes mínimos para afectar al sector pero ellos no van a solucionar el problema. El Momento en que se elimine este subsidio al sector el Estado va a poder pagar 10 días de la nómina anual del total de funcionarios públicos que tiene”.

Caposano aseguró que estas decisiones no resuelven el problema económico del país pero si se afecta a un sector productivo. “El emprendedor y empresario sabemos que todas las variables suben costos. En el Ecuador todas la variables sin excepción nos dejan en rojo frente a países competidores”.

Afirmó que producir camarón en otros países es más barato en todas sus variables con relación al Ecuador. “En Ecuador entre el 17 y 20% de una libra de camarón es destinado a pago de costos y gastos laborales eso es el 8% en México. El Ecuador es poco competitivo frente a países vecinos, no se diga con los grandes exportadores”.

“Por derrumbe del sector camaronero el país dejará de percibir USS$ 300 millones de dólares. Entre enero y julio ya dejamos de percibir US$ 186 millones por caída de precio. Cuando estamos en el piso el Estado nos vuelve a dar una patada en el suelo y nos va a quitar el subsidio a nuestro sector perjudicando a toda la producción”

Así también Camposano, dijo que es falso que el sector camaronero no se quiera conectar al sistema de primer mundo de generación de energía eléctrica, “tenemos una dudosa capacidad de generación, pero lo que sí es terrible es la capacidad de distribución y de carga en los diferentes líneas disponibles para los sectores industriales, y no se diga se los rurales”. (BGV)

Fuente: Radio Huancavilca/ Ecuadorinmediato