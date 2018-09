Partido Comunista Ecuatoriano no apoya a presidente Moreno tras "clara orientación a la derecha"

Consideran que hay medidas de corte neoliberal Por una mala gestión del presidente Moreno, los nuevos cambios en su Gabinete, las reformas económicas y por decisiones equivocadas, Paul Almeida, secretario del Partido Comunista Ecuatoriano considera que el Gobierno "ha dado una orientación clara hacia la derecha". Por ello, anunció que no apoyan al Mandatario por la "serie de incumplimientos". Además, calificó de "anti técnica y una ridiculez" la fusión de ministerios porque, dijo, significaría miles de personas en el desempleo y el ahorro no es representativo.

Señaló que luego de más de un año de gestión del Presidente Moreno y últimos cambios en su gabinete y reformas económicas, “el Gobierno ha dado una orientación clara hacia la derecha y hay medidas de corte neoliberal”.

Con respecto a la condonación de multas, intereses y recargos, recordó que en 2015 también se lo hizo. Sin embargo, señaló que la diferencia es la orientación con la que se hace ahora. “En 2015, lo que se buscaba garantizar liquidez para seguir pagando programas sociales, para seguir pagando cartera de estado que estaba disminuida”, afirmó Almeida al precisar que, en esta ocasión, “lo que busca es reducir al Estado en su mínima expresión y sus mínimas capacidades”.

Calificó de “anti técnica y ridiculez” la fusión de ministerios porque significaría tener miles de personas en el desempleo, dejar de hacer de manera directa competencias que le corresponden al Estado y quitar un motor de la economía que es la inversión estatal, afectando el circulante permanente y dejando toda la dinámica económica del sector privado”.

Considera que el Estado, no solo en Ecuador, ha sido de los grandes motores de la economía para el desarrollo de los países. “No se encuentra grandes potencias que hayan sido levantadas solo con inversión privada”, ejemplificó.

Además, rechazan las últimas medidas económicas, así como la Ley de Fomento Productivo, que para Almeida “no fomenta nada” y recalcó que se suman a la propuesta de observar la inconstitucional de esa Ley.

Entre los incumplimientos de este Gobierno, expuso el tema del dinero electrónico, la inspección laboral y la misma composición del Consejo de Participación transitorio. “Se comprometió a poner en la terna a representantes de organizaciones y movimiento sociales y no se hizo. Luego, la pugna en el interior de la Asamblea no ha permitido que se elija a los suplentes. Es una serie de incumplimientos que no estamos de acuerdo”.

Asimismo, afirmó que con respecto a UNASUR y ALBA, “el presidente Moreno habló conmigo, diciendo que se va a mantener proceso de integración latinoamericana y vemos que no se está dando”.

Recordó que ellos apoyaron la consulta popular porque en los anexos establecían hasta dónde podían llegar los cambios y reformas. “Estaba para que se realice una evaluación objetiva, pero no ha sido así”, afirmó al precisar que no se ha medido el cumplimiento de metas institucionales y, más bien, dijo, “se ha hecho una revisión sesgada de las personas”. Indicó que la cesación de los jueces de la Corte Constitucional no estaba dentro de sus atribuciones y lamentó que se haya dispuesto 60 días de vacancia constitucional, en los que estaría en “indefensión la Patria”.

Expuso que el Gobierno también tiene cosas positivas y están en oposición a medidas concretas. Anunció que están planteando un frente amplio que vaya de centro a izquierda y que tenga tres condicionales: “Que sea independiente del Gobierno, que sea un frente que tenga la capacidad de movilizarse para apoyar lo necesario y parar el carro al Gobierno y otras funciones; y que también piense en la lógica de poder para las elecciones de 2019”.

Enfatizó que el Partido no apoya al presidente Moreno porque considera “que está haciendo una mal gestión del poder y que está tomando decisiones equivocadas”.