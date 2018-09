"Gobierno tiene un discurso a favor de EPS, pero no podemos acceder a créditos" critica Lucía Calderón

Trabajadores y pequeños empresarios piden salida del Silvana Vallejo del SERCOP La presidenta de la Cámara de la Economía Popular y Solidaria, Lucía Calderón, denunció que el Gobierno no ha trabajo en este sector y que los créditos son negados en las instituciones financieras. "Cuando escuchamos USD $1.300 millones estamos felices, y vemos que se toman hermosas fotos con grandes cheques de millones de dólares pero cuando preguntamos a las cooperativas que nos van a dar crédito no conocen el proceso. Es una falsedad".

Calderón cuestionó el trabajo del Servicio de Contratación Pública (SERCOP) y a la gestión de su presidenta Silvana Vallejo. Afirmó que el sector ratificará la petición de cesar del cargo a Vallejo “ya que en un año de trabajo no ha logrado hacer nada por los microempresarios y emprendedores que necesitan de incentivos para mejorar y desarrollar sus empresas”.

También se refirió a la movilización del pasado viernes, 31 de agosto, y aseguró que este sector sí tiene capacidad de convocatoria. “La marcha anterior fue tan solo una de varias que tenemos programadas. Los ciudadanos van porque muchas familias seguimos esperando que el Gobierno nos escuche, estamos en este clamor de necesidad real de créditos”.

La presidenta de la Cámara afirmó que a su criterio el Gobierno vive en un mundo paralelo, “porque mientras se pregona un discurso motivador en favor de la economía popular y solidaria en la realidad es que no se puede acceder a un crédito. “Las cooperativas a las que nos acercamos, para pedir créditos, nos dicen -no sabemos de qué se trata-, eso no puede seguir así, no más”.

Por otro lado denunció que el SERCOP y criticó su labor ya que esta entidad demora entre 8 y 10 meses en contestar las carpetas de os aspirantes a ingresar al catálogo de oferentes. “No se ha abierto el código CCP y mucho menos se han revisado las fichas técnicas donde se evidencias las características de cada empresa que pese al incremento de salarios año tras año sigue tomando en cuenta los costos del 2015”.

“En el SERCOP nos dicen que son de puertas abiertas pero no necesitamos que sean de puertas sino de trabajo y pragmatismo”.

Finalizó explicando que el Gobierno del presidente Lenín Moreno sí conoce cuáles son los requerimientos de la Economía Popular y Solidaria. “Yo ya di a conocer estos temas, el pasado junio del anterior años, pese a ello no habido una acogida lo cual se demuestra con la movilización del pasado viernes 31 de agosto donde 3000 personas llegaron a Quito de diferentes provincias del país a exigir respuestas”. (BGV)

Fuente: Pichincha Universal/ Ecuadorinmediato