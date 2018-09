Se reactiva concurso público para designación de 400 fiscales

Postulaciones se realizarán a través de página web (www.funcionjudicial.gob.ec) desde este 9 hasta próximo 7 de septiembre El Consejo de la Judicatura (CJ), encargado, reactivó el concurso para la designación de 400 nuevos fiscales. Las postulaciones se realizarán a través de la página web www.funcionjudicial.gob.ec, desde las 00h01 del viernes 7 hasta las 23h59 del domingo 9 de septiembre de 2018. Son 400 cupos los que oferta el concurso para llenar vacantes existentes, cubrir reemplazos temporales, definitivos y ampliar la cobertura.

La postulación se realizará por zonas: la 1 está integrada por las provincias de Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza y Cotopaxi. La zona 2 corresponde a Guayas, Manabí, Los Ríos, Galápagos, Santa Elena y Bolívar. La zona 3 la conforman Azuay, El Oro, Cañar, Zamora Chinchipe, Chimborazo, Tungurahua, Loja y Morona Santiago.

Quien quiera participar en este concurso, debe ser ecuatoriano y hallarse en goce de los derechos de participación política; tener título de abogado, legalmente reconocido en el país; y no estar incurso en ninguna de las incompatibilidades establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial y la Ley Orgánica de Servicio Público.

Los aspirantes deben subir en la página web www.funcionjudicial.gob.ec en formato PDF copias de los títulos de abogado y de cuarto nivel en materia jurídica, registrados en la SENESCYT. También una declaración juramentada, otorgada por una notaría, en la que el aspirante señale que los datos y los documentos que carga al sistema son verdaderos.

Además, de que no ha sido condenado por delitos de concusión, cohecho, extorsión, peculado, prevaricato, o defraudación al Estado; que ha ejercido, con probidad notoria, la profesión de abogado (señalando el tiempo de ejercicio); y, que no está incurso en la prohibición contante en la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 10 de febrero de 2017.

Asimismo, tienen que registrar en el sistema, el certificado psicológico (otorgado por un psicólogo clínico, con un mínimo de 5 años de experiencia) en el cual se establezca si presenta o no psicopatías, traumas, fobias, complejos o cualquier alteración psicológica que le impida cumplir a cabalidad sus funciones.

Este es uno de los concursos que, en abril pasado, fueron suspendidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que se retoma para permitir la participación de nuevos aspirantes. El proceso inició en enero, se postularon 12.176 aspirantes a nivel nacional y de acuerdo a lo que resolvió el CJ, se respetará las postulaciones recibidas en la convocatoria inicial.

Sin embargo, quienes no superaron alguna de las etapas del concurso ya realizadas y que fueron debida y oportunamente notificados, no podrán volver a postular. Las personas que ya se registraron en la etapa inicial no podrán volver a hacerlo. Si lo intentan se bloqueará su postulación. Igual cosa ocurrirá, si tratan de cambiar la zona para la que se registraron inicialmente. Si lo intentan se bloqueará su postulación. Igual cosa ocurrirá, si tratan de cambiar la zona para la que se registraron inicialmente.

Tampoco podrán cargar documentos adicionales a los ya subidos en primera instancia. Para solventar cualquier duda, los postulantes pueden enviar sus inquietudes al correo electrónico: [email protected] (JPM)

Fuente: Consejo de la Judicatura

