José Miranda: "50 % de consumidores de súper migraron a ecopaís"

Afirmó que esto ha hecho estaciones de servicio compren menos de este combustible Después de la decisión del Gobierno de incrementar el precio de la gasolina súper, el vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicios del Guayas, José Miranda, afirmó que el 50% de los consumidores han migrado de combustible y ahora compran ecopaís. "El Estado sabía lo que iba a ocurrir y por este motivo ahora nosotros también compramos menos súper".

“El problema de nuestro gremio es que estamos anclados con los márgenes de comercialización desde el 2003. Todo en este país ha subido, comenzando por lo salarios y de igual manera hay ciertas disposiciones de ministerios que tenemos que cumplirlas. Estas peticiones han significado que el valor de los insumos que utilizamos en el manejo de las estaciones de servicio se haya incrementado”.

Explicó que todas las reservas que se tiene que hacer incluyen acumulación de dinero pero con estas medidas es complicado. “Desgraciadamente ahora nosotros no podemos cumplir con todas nuestras obligaciones. La mayoría de los propietarios de las estaciones de servicio están en un estado crítico y esto afecta a los distribuidores que están en las áreas rurales”.

Miranda aseguró que a pesar que ha mandado comunicados al Gobierno exponiendo sus preocupaciones afirmó que este se ha hecho de “los oídos sordos. Estamos presionando desde el 2010 con documentación de fondo sobre los costos operacionales. Sin embargo, el señor Ministro de Hidrocarburos afirmó que no se iba a dejar presionar por unos cuántos de la provincia del Guayas”.

“El problema no es solamente en la ciudad de Guayaquil, ni de Guayas, sino es a escala nacional. La Cámara Nacional de Derivados del Petróleo han solicitado y explicado esta realidad”. Comentó que sobre el incremento de los precios de la gasolina súper ya no se tiene los ingresos que antes se tenían. “Varias estaciones de servicio se mantenían con la venta de súper. Todo el mundo piensa que las gasolineras son fábrica de hacer billetes pero las de más éxito son las de grandes ciudades pero no las rurales”. (BGV)

Fuente: Pichincha Universal/ Ecuadorinmediato