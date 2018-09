Desatención: Gremios analizan acciones para exigir a Gobierno fomento de economía popular y solidaria (AUDIO)

Audio Septiembre 04 - Lucía Calderón



Según Lucía Calderón, Presidente Moreno no ha respondido a sus pedidos, pero seguirán en pie de lucha, no pidiendo espacios, sino que "se pragmaticen decisiones en favor del sector" Pese a que el régimen del Presidente Lenín Moreno ha tenido un discurso a favor de la economía popular y solidaria, los créditos son negados en las instituciones financieras, fue una de las denuncias que hizo la presidenta de la Cámara de la Economía Popular y Solidaria (CEPS), Lucía Calderón. En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, informó que se encuentran analizando nuevas acciones para exigir al Gobierno Nacional el fomento del sector. "No nos importan los espacios, porque los hemos tenido, sino que se pragmaticen las acciones de fomento para la EPS". Insistió.