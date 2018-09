Funcionarios cesados protestan en Consejo de la Judicatura; exigen su reintegración

Exjueces aseguran que gestión anterior los saco del cargo injustamente Este martes, cuatro de septiembre, los exjueces y funcionarios cesados por el anterior Consejo de la Judicatura que estuvo al mando de Gustavo Jalkh, se reunieron a las afueras de esta entidad para exigir su reintegración. Lo ex funcionarios consideran que su cese del cargo fue injusto y piden la revisión de sus casos.

Entre los grupos que se dieron cita a esta protesta fue el Comité de Defensa de Ex jueces ilegítimamente destituidos el Frente de Liberación de la Justicia. Los manifestantes utilizaron bandanas amarrillas junto con pancartas que cuestionaban el trabajo de las anteriores autoridades cesadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio.

Los ex funcionarios tenían carteles exigiendo su reintegración al Consejo de la Judicatura y pitorreaban frases como: “Basta de injusticias, reintegro ya” y “El Consejo presidido por Jalkh y su caterva no conocía que el art. 109,7 no aplica para notarios, exigimos revisión de todos los casos y reintegro de los funcionarios”.

Al momento el actual Consejo de la Judicatura Transitorio, presidido por Marcelo Merlo, se encuentra en un proceso de evaluación a la Corte Nacional de Justicia y continúa con la selección de los nuevos jueces que ocuparán los cargos en las distintas oficinas de esta entidad a nivel nacional. (BGV)

Fuente: Twitter Comité de Jueces/ Ecuadorinmediato