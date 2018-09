SUMA y PSC rechazan eliminación de subsidio a diésel industrial

Asambleístas Guillermo Celi y Henry Kronfle cuestionaron decisión de Gobierno Nacional El asambleísta de SUMA, Guillermo Celi, rechazó la eliminación del subsidio al diésel industrial anunciado por el secretario de la Presidencia, Eduardo Jurado. Por la misma línea, el legislador socialcristiano, Henry Kronfle, calificó a esta decisión como una "barbaridad".

“La economía del país está quebrada y hay que tomar acciones. Considero que la reducción de ministerios es coherente, hay que reducir el gasto público, vender uno de los aviones presidenciales, como fue parte de las propuestas de campaña a los ecuatorianos, de todas las candidaturas, casi. Sin embargo, con el tema de los subsidios hay que tener mucho cuidado”, dijo Celi durante una entrevista en radio Sonorama.

Celi informó que se ha reunido con los agricultores, comerciantes, camaroneros, atuneros y con el sector turístico, por lo que, tras haberlos escuchado, le preocupa la eliminación del subsidio al diésel industrial en lo que se refiere a la productividad del camarón y la pesca- “En el caso particular del camarón, es el sector productivo que más ha crecido (15-17% anual) y que genera 250.000 empleos directos”.

“Afecta a pequeños y medianos. No se puede cortar el hilo por los más débiles, entre ellos, gente que ha emprendido ese negocio, con su esfuerzo, en donde trabajan papá, mamá e hijos, para sacarlo adelante. Ese es un tema que hay que abrirlo en un debate serio con diferentes sectores para que, en los próximos días expongan sus opiniones en la Asamblea Nacional”, expresó.

El diésel, explicó Celi, es utilizado para el bombeo de agua en las diferentes piscinas camaroneras para oxigenarlas; aparte del transporte. También hay que tomar en cuenta, manifestó, es la reducción del sector agrícola como tal, y la disminución de los costos de los productos e insumos, que son elevados versus los demás países.

Acerca de los subsidios, sobre la gasolina súper, extra y el gas, Guillermo Celi reiteró que su posición, como bloque de SUMA, ha sido el abrir una mesa de diálogo y análisis. “Antes de tomar esas medidas, el Gobierno Nacional debe decirnos, en cuánto canjeó la deuda cara por la barata y en qué etapa se encuentra”.

“Pero también: Qué medidas están tomando para encontrar la ruta del dinero robado por la corrupción y cómo recuperarlo; qué se está tomando en cuenta para saber qué ministerios se eliminan y cuáles se fusionan. Por ejemplo, me parece un error tocar el Ministerio de Pesca y Acuacultura, y fue el Presidente Moreno quien lo creó”, dijo.

Por otro lado, el legislador Kronfle, en breves declaraciones a la prensa, mencionó: “Hay sectores de la economía a los cuales se les debe mantener el subsidio, que son el pesquero y el camaronero. Es una barbaridad de medidas que no sirven, por ningún lado. Yo no sé quién hace los números, pero están equivocados porque no entienden cómo funciona este sector, que es parte del no petrolero del país”. (JPM)

Fuente: Radio Sonorama

Ecuadorinmediato.com