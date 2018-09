Presidente del CNE transitorio considera pedir prórroga de funciones

"Nosotros no tendríamos inconvenientes en continuar poco tiempo más para terminar trabajo", dijo Gustavo Vega, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) transitorio, reconoce que en dos meses que durará la transición de la institución (va uno) los consejeros no terminarán algunas de las labores iniciadas, por lo que señaló que no tendrían problema para extender el plazo de labores. "Hemos pensado que quizá con marchas forzadas podríamos llegar a un eventual 40 % o 50 % de depuración del padrón", explicó.