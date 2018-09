Justicia Vial: "Compromisos políticos gremiales" han causado incumplimiento de Ley de Tránsito

"Hay una cadena de eslabones con inobservancias" que hacen que se registren accidentes en vías del país, lamentó Guillermo Abad A propósito de los innumerables accidentes de tránsito en las vías del país, que han dejado varios fallecidos y heridos, el presidente de Justicia Vial, Guillermo Abad, cuestionó que, para tratar de evitar o prevenir los siniestros, no se cumpla con la ley; siendo una "cadena de eslabones" la que desemboca en estos incidentes. "La ley estuvo secuestrada por compromisos políticos gremiales y conflicto de intereses. El primer paso para que ésta respire es el romper esas cadenas", añadió.

“Hace un año, cuando el Presidente Moreno nos invitó a la firma del ‘Pacto por la Seguridad Vial’, le supimos manifestar que la solución para disminuir o prevenir los siniestros es articular a más de 200 actores, entre públicos y privados, cada uno en su rol y enmarcado en el tema jurídico. Es decir, cumplir la norma. Muchas veces, con sobrada razón, hemos dicho que el accidente de tránsito per sé es el último eslabón de una cadena de inobservancias a la ley”, recalcó.

Abad cuestionó el hecho de que la ley haya estado “secuestrada” por compromisos políticos gremiales, conflicto de intereses y por intereses particulares. El primer paso para que la normativa empiece a “respirar” es el romper esas cadenas aplicando la norma en los artículos que, reiteradamente, han sido inobservados.

“Hablamos de la inseguridad del transporte público y la razón está en el hecho de que ninguna de las operadoras cumple con el contrato de operación, que es el que establece parámetros para el servicio, que están especificados en el reglamento. Este contrato, desde el punto de vista legal, la mejor garantía para el usuario porque se entendería que si la operadora no cumple con ese contrato, se puede rescindir”, explicó.

Indicó que quien representa a la ciudadanía, en ese contrato, es la autoridad nacional o local. Si es que se garantizara su cumplimiento, expresó, no se estarían lamentando inobservancias como que los conductores no tengan puntos en su licencia, que el vehículo no haya pasado la revisión técnica vehicular, que el auto no esté debidamente habilitado, etc.

“Este eslabón inobservado es el primero de una cadena que culmina en una bomba, que no necesita sino de un pequeño detonante, que es la imprudencia de algún actor de la vía para que explote. Ahí nos damos cuenta de lo que está sucediendo”, criticó.

En cuanto a las reformas a la Ley de Tránsito, Abad insistió en que los asambleístas deben ser capacitados para que entiendan que estas modificaciones deben cumplir con parámetros universales y fundamentales que rigen el transporte, tránsito y seguridad vial. “Esos parámetros son inquebrantables, no podemos irnos en contra. Nos vamos en contra cuando dejamos que la política y los intereses particulares ingresen a la seguridad vial”. (JPM)

Fuente: Radio Platinum

Ecuadorinmediato.com