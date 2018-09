Francisco Hurtado: "Gobierno, en dos años, no entregó un plan para Muisne, hay escuelas cerradas y población afectada" (AUDIO)

Audio Septiembre 04-Francisco Hurtado



Defensoría del Pueblo pidió que el Ejecutivo tomé acción para ayudar a la población de la isla tras el terremoto del 16 de abril del 2016 Tras el terremoto del 16 de abril del 2016 varios sectores de la costa ecuatoriano fueron afectados drásticamente, uno de ellos, fue la comunidad de Muisne que, ahora, junto con la Defensoría del Pueblo han extendido un llamado hacia el actual Gobierno para se disculpe por haber "abandonado" a esta comunidad en estos dos años. Por este motivo, Francisco Hurtado, Adjunto de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Defensoría, afirmó que "en dos años el Gobierno no ha entregado el plan de acción. No existe estrategias de reconstrucción y existen cinco escuelas cerradas"

“Nosotros recibimos una petición de la mesa de organizaciones de Muisne que es un espacio social diverso, que organizan varios pobladores y grupos sociales de la isla. A partir de esto en la investigación hemos pedido información oficial al Estado y además, hicimos una misión de verificación en este sitio”, explicó

Afirmó que una vez realizadas las investigaciones pertinentes se concluyó que “a partir de la resolución de la emisión de la resolución, declarando zona de riesgo a esta isla, varios de los servicios que presta el Estado cerraron, dejaron de existir o se brindan de manera limitada”.

Uno de los ejemplos entregado por Hurtado, fue que en esta zona se han cerrado cinco escuelas fiscales en la isla, “todos los estudiantes han sido acumulados en una unidad móvil que está en el relleno en la zona continental de Muisne donde los estudiantes asisten en jornadas matutinas y diurnas”.

Afirmó que esta realidad tiene implicaciones preocupantes ya que los niños que asisten a clases tienen que trasladarse distancias grandes caminando. “Otro ejemplo, es que la gente por el hecho de vivir en la isla de Muisne no pueden acceder a créditos Ban Ecuador. Como resultado y consecuencia de la resolución de la Secretaría de Gestión de Riesgos de junio del 2016 el mayor impacto ha sido afectar al ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales en una isla que históricamente tiene conflictos en el acceso a servicios básicos”.

Hurtado afirmó, que según el dato actualizado por la población, en Muisne viven entre 7 y 10 mil personas. “Este es un asentamiento humano significativo con un tejido social histórico. Lo importante es que la resolución, si bien declara en riesgo a la isla, lo único que propone es que se prohíba el asentamiento humano y esto trae como consecuencia que el Estado se haya retirado y esto plantea inducir el desplazamiento de la comunidad de la zona”.

“La población a pesar de esta decisión de no permitir el asentamiento humano en la isla, no se ha ido. Entonces ocurre un problema significativo aquí”. Hurtado explicó que como Defensoría del Pueblo se ha pedido cuatro resoluciones ante este problema: primero la declaratoria de inconstitucionalidad a la resolución de la SGR, las disculpas públicas por parte del Gobierno y el Presidente de la República Lenín Moreno, tercero la mitigación del riesgo, adaptación al mismo y cuarto es que se mantenga un estándar internacional sobre los desplazamientos “esas políticas tienen que ser consultadas con la población”.

“En este sentido se tomó una resolución que no fue consultada con el pueblo, el Gobierno tienen que extender sus disculpas por el poco trabajo después de esta resolución. Inclusive hemos hablado con estas organizaciones y nos supieron indicar que a lo largo de la costa se pusieron sirenas, que están en un proyecto piloto, de que la gente se acostumbre al sonido para prever alguna catástrofe y resulta que en la isla no las instalaron. Hay una intención del Estado de querer que la gente no habite pero esta población ha regresado porque no tiene otra solución”.

Hurtado recordó que la costa del Ecuador está bajo la declaración de un posible Tsunami y la única zona que ha sido declarada en riesgo y prohibida del asentamiento es la isla de Muisne. “En algún momento post terremoto se decía que solamente el turismo podría desarrollarse en la isla y no las actividades que la comunidad hace actualmente”.

“Lo que nosotros hemos detectado es que la gente ya decidió permanecer en la isla, que está exigiendo que se derogue esta resolución y que a partir de esto se discuta con el Estado y la población como migrar y adatarse al riesgo. El pronunciamiento de la Defensoría reconoce a la gente de Muisne como defensores de su vida digna”.

Explicó que tras la presentación de la notificación por parte de esta entidad al Gobierno este tiene cerca de 20 días para que emita una respuesta, “en base a lo que se ha solicitado”. Afirmó que se pidió a la Presidencia y a la Secretaría de Riesgos que se informe cuál será el plan para reparar “lo que en dos años no ha sucedido, no hay política de reparación, hay escuelas cerradas y ellos deberían informarnos cuál es el plan de acción en esta zona. Seguimos a la espera”, finalizó. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato