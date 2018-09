Sandra Jiménez: "Queremos justicia y saber quién mató a mi hermano", sobre uniformado asesinado en 30s

Hermana del occiso afirmó que pedirá formulación de cargos Sandra Jiménez, hermana del uniformado asesinado, Froilán Jiménez, en el 30 de septiembre del 2010, cuando ocurrieron enfrentamientos entre la policía y militares por un presunto golpe de Estado, afirmó que es "inadmisible que a ocho años de este suceso empiecen las diligencias, queremos justicia y saber quién mató a mi hermano".

En este caso se realizan nuevas indagaciones sobre el 30s y que el arma que posiblemente mató a Jiménez desapareció en este proceso, según un testimonio entregado por uno de los militares imputados. La fiscalía ordenó la retención momentánea de cuatro personas por este caso.

“Nos parece inadmisible que hayan pasado ocho años y que ahora se haga la diligencia realmente para establecer, de cuatro sospechosos, quien fue el que disparó en contra de mi hermano”. Afirmó que a pesar de que se ha dicho que se perdió el arma no se ha encontrado ningún tipo de denuncia del hecho.

“A estas alturas que se venga a decir que el fusil se perdió es inadmisible”. Afirmó que se pedirá la formulación de cargos ya que, a palabras de Jiménez, se tiene lo indicios para poder proceder con este proceso a dos sospechosos principales, “exigimos que nos apoyen para que se hagan todas las diligencias del caso”.

“Hemos esperado ocho años y esto ha sido una odisea”. Explicó que es la primera vez que el Fiscal se encuentra a cargo del caso. “Han pasado fiscales por el proceso de mi hermano pero nadie ha hecho absolutamente nada y la información sigue en reserva”. Afirmó que el informe realizado por la Comisión encargada de estudiar este caso se mantiene en calidad de reservado.

“Esto es una burla. No puede ser que a los ocho años de este caso recién un uniformado venga a decir que esa noche del 30 de septiembre se le perdió el arma. Es uno de los sospechosos que estuvieron en el lugar de donde se concluyó que salió la bala que mató a mi hermano”.

Jiménez afirmó en este caso que “no se ha hecho absolutamente nada” por la gestión anterior. “Lo que se ha pedido al Ministro de Defensa es que haga llegar la información del caso pero esto no se ha podido obtener porque en el 2010 el Consejo de Seguridad Nacional lo declaró como reservado. Era un juego de azar, no podíamos hacer nada. No se ha desclasificado la información”.

“Todo eso tiene que investigarse y detrás de todo eso hay un responsable. Se tiene que investigar a la Comisión del 30S, el trabajo de esta no fue para esclarecer las muertes de los uniformados. Nunca se estableció nada, ni se dijo de la muerte de Froilán Jiménez por eso es importante que se la investigue”.

Afirmó que se exige al Fiscal General que apoye la situación. “Estamos hablando de la muerte de mi hermano y el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tiene que apoyar el proceso. Nosotros estamos pidiendo que se haga justicia en este caso, queremos que nos diga la verdad y se establezcan responsabilidades contra la muerte de Froilán Jiménez”.

Por ocho años hemos estado esperando que nos ayude con la gente. Los ofrecimientos no se han cumplido por parte de las autoridades, nada de eso se cumplió. No se vio nada de eso”. (BGV)

Fuente: Sonorama/ Ecuadorinmediato