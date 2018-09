Abogado de Iván Espinel acusa a Judicatura de "amedrentamiento e injerencia" tras denuncia sobre "intento de soborno" (AUDIO)

Audio Septiembre 05 - César García



César García asegura que esta es una muestra de la "persecución" de la que es víctima su defendido por parte de CJ y "jueces obsecuentes" Luego de que se le revocaran las medidas cautelares de prisión preventiva que pesaban en contra del exministro Iván Espinel por los presuntos delitos de peculado y lavado de activos; este 4 de septiembre, el director nacional del Consejo de la Judicatura (CJ), Juan Vizueta, denunció que la fiscal Cecilia Rodríguez le habría ofrecido USD $300.000 al juez de la Unidad Judicial de la Valdivia, Edwin Valencia, para que revocara la prisión preventiva en el proceso por presunto peculado. Este miércoles 5, mediante un comunicado, la fiscal lo desmintió. En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, César García, abogado del Exministro, aseguró que estas acciones son una muestra de injerencia en la administración de justicia, pero además, inciden directamente en la causa amedrentando a los jueces y restándoles imparcialidad y objetividad.

“Nosotros, como defensa técnica del doctor Espinel, no hemos tenido conocimiento de ninguna oferta de dinero o intento de soborno. Sí conocimos, por un correo electrónico enviado por el juez Valencia al Fiscal General, en el cual le dice que, por favor, no permita que se revoque la prisión preventiva de Iván Espinel”, explicó.

A decir del jurista, es el Juez quien comete prevaricato ofreciendo consejo a una de las partes del proceso y además, adelantando criterios. Además, detalló que dentro del mismo correo, Valencia dice que sí fue visitado por la fiscal de lo Penal del Guayas, Cecilia Rodríguez, pero no habla de un soborno, sino que le comentó el tema. “En el texto de su correo dice que esto no es una denuncia”.

“La ciudadanía tiene que tener en claro que un Juez no necesita de un Fiscal para revocar la prisión de Iván Espinel, bastaba su pronunciamiento, que dicha Fiscal ya lo había hecho previa y públicamente en una audiencia de apelación en la Corte Provincial. Ella ya se había manifestado por trato igualitario a favor de que se revoque la prisión preventiva”, comentó.

Para César García, la denuncia hecha por Vizueta “no tiene ni pies ni cabeza” y que además, es “irresponsable” el hacerla considerando el tiempo que se tiene para la realización de la audiencia preparatoria de juicio en el proceso por presunto lavado de activos. “Este tipo de declaraciones incendian a la opinión pública, amedrentan a los jueces y les restan objetividad e imparcialidad”.

El abogado del Exministro aseveró que todas estas actuaciones del Consejo de la Judicatura (suspender jueces; emitir criterios; decir que las actuaciones, jurídicamente, son ilegales o faltas de sustento; decir que se ha tratado de sobornar a los magistrados, dando a entender que por eso se ha conseguido la revocatoria de prisión preventiva de Espinel) inciden directamente en el desarrollo de la causa y que restan imparcialidad y objetividad a cualquier Juez.

“Hay que ponerse a pensar qué Juez o qué Fiscal podría, aún frente a una verdad y aun sabiendo que Iván Espinel es inocente y siendo evidente, emitir un fallo o tener una actuación a favor de mi cliente si sabe qué es lo que le espera. Lo primero que va a pasar es que lo van a acusar de haber sido sobornado, de haber recibido dinero, lo cual es una mentira”, manifestó.

De acuerdo a lo dicho por el abogado, revisó un expediente en la Fiscalía en donde se toma en cuenta la declaración del juez Valencia el pasado viernes. “En su testimonio, en ningún momento dijo que le habían ofrecido dinero. De tal manera que este es un elemento nuevo y me sorprende muchísimo”.

“Si la doctora (Diana) Salazar (directora d la Unidad de Análisis Financiero y Económico-UAFE) tenía ese audio debió haber utilizado mucho antes. Es más, ese material debe ser puesto frente a la opinión pública porque esto no es de decir o inventarse, que no vengan a decir que se les ha borrado. Ahora tienen que mostrar el audio, hacer que toda la opinión pública lo escuche para que las palabras del doctor Vizueta tengan un sustento real”, dijo.

Pese a estos hechos, César García reiteró que no existe una persecución de la Función Ejecutiva en contra de Espinel, sino un “abuso de derecho” porque quienes lo persiguen son los miembros de la Judicatura, “los jueces obsecuentes que creen en la persecución política”. “El doctor Vizueta dice, en su denuncia, haber escuchado el audio. Ahora todos lo queremos escuchar”.

“Queremos escuchar el audio, ver el teléfono de la doctora Salazar, ver que ese audio sea de la fecha que se dice que fue porque también lo pueden forjar ahora. Entonces, lo que queremos es constatar que eso sea verdad. Es gravísimo que un Director del CJ haga este tipo de pronunciamientos, es una manera de condenar anticipadamente a mi cliente y es una intromisión e injerencia directa en la administración de justicia, lo cual es tremendamente lamentable. Ni siquiera en los peores tiempos de la Judicatura, vivimos cosas tan evidentes y nefastas”, criticó.

En cuanto a la situación jurídica de Espinel, su aboga remarcó que se está defendiendo en libertad debido a que se encuentran revocadas sus medidas cautelares de prisión preventiva, mismas que no pueden ser vueltas a dictar porque tiene medidas alternativas que está cumpliendo. “Está para audiencia preparatoria de juicio en los casos de peculado y de lavado de activos”.

En el caso de peculado, indicó, no hay fiscal porque el último se excusó. “Han pasado 6 fiscales por esa causa. Tenemos una audiencia para el 25 de septiembre”, añadió. Mientras que, en el caso de lavado de activos, la diligencia será este 7 de septiembre. “Estamos a la espera de los dictámenes fiscales. Hay que ver qué dicen, si es que acusan o no a mi cliente; luego habrá que esperar el pronunciamiento de los jueces y ver si lo llaman a juicio o no”.

El abogado remarcó que este audio debió haber sido presentado en el proceso porque esa fue la causa por la cual se destituyó al exfiscal (Carlos) Baca (haciendo referencia al audio que presentó ante la Asamblea Nacional en donde se escucha una conversación entre Carlos Pólit y José Serrano), pero además, porque Juan Vizueta “no está por encima de la ley”. “Tienen que mostrar el audio, él y la doctora Salazar”.

“Aparte de eso, yo no entiendo qué hace la doctora Salazar, que es parte procesal, como UAFE, dentro del proceso de lavado de activos; hablando con el doctor Vizueta, que es el Director del CJ. Es decir, es evidente que hay una persecución en contra de mi cliente. Pero también es evidente quiénes son los actores de dicha persecución”, acotó.

El jurista aclaró además, a propósito de imágenes viralizadas en redes sociales en donde se observa a Espinel supuestamente “promocionándose” políticamente; que jurídicamente no está impedido de hacerlo. “Estemos claros de que existe una presunción de inocencia que no ha sido dejada sin efecto. El doctor Espinel es un hombre inocente mientras no se pruebe lo contrario con una sentencia ejecutoriada”.

“Él puede tener actividad política, pero esa es una decisión de él, no de la defensa técnica porque, quizá, la defensa técnica podría tener otro criterio respecto de lo prudente o no de hacer política. Pero esa es una decisión suya como hombre libre. En todo caso, jurídicamente, está autorizado para hacerlo”, precisó.

César García puntualizó además, que la denuncia de Vizueta es en contra de la Fiscal de lo Penal del Guayas, con quien no tienen nada que ver. “El proceso investigativo que se sigue es por tráfico de influencias. Eso atañe, directamente, a los funcionarios públicos como sujetos activos de la comisión de estas acciones. Es decir, la defensa técnica y el doctor Espinel, nada tienen que ver en este tema”.

“Por ende, nuestra posición es de observación, de vigilia, de estar pendiente y, obviamente, protestar e impugnar en todo lo que tenga que ver con injerencia dentro del proceso jurídico, judicial”, culminó. (JPM)

