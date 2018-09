ECUADOR TV (Quito) La Judicatura investigará presunto tráfico de influencias

"Estamos generando la investigación para determinar en qué momento se da el ofrecimiento por la cantidad de 300 mil dólares al juez", indicó Juan Vizueta Juan Vizueta, Director General del Consejo de la Judicatura del Ecuador (CJ), señaló la noche de este miércoles 5 de septiembre que se investiga actualmente a la fiscal Cecilia R. por visitar, supuestamente, a un juez penal de la Unidad Judicial de la Valdivia para sobornarlo y ejercer un fallo a favor del exministro, Iván Espinel.

“Se ve, no solamente el hecho del acercamiento que habría hecho la Fiscal, sino incluso los abogados del exministro, donde se genera este ofrecimiento. Estamos generando la investigación para determinar en qué momento se da el ofrecimiento por la cantidad de 300 mil dólares al juez”, señaló Vizueta.

En entrevista en Telediario, transmitido por EcuadorTV, el director del CJ indicó que, a través de una audiencia, se determinó que la Fiscal no se opondría en lo absoluto de que se revoque la medida cautelar de prisión preventiva a Espinel.

“Lo que sí no nos queda duda es respecto al delito de tráfico de influencias, porque no es tampoco tan simple el hecho de que una fiscal genere un acercamiento donde el juez y señale de que no se va a oponer frente a una petición de revocatoria de prisión preventiva (a Espinel)”, agregó Vizueta.

Vizueta dijo que la semana anterior se reunió con una autoridad de la Fiscalía General y le aseguraron que ya se abrió una investigación penal por este hecho.

El director del CJ anunció esta irregularidad también este lunes durante la jornada “La judicatura escucha”. Durante cuatro horas, el funcionario escuchó 50 quejas de abogados y ciudadanos en el auditorio de la Corte Provincial de Guayas.