"Trato diferenciado" en evaluación de CPCCS-T a TCE, alerta Mónica Rodríguez tras su cese

Presidenta (s) de Tribunal interpuso recurso de revisión y adelantó que, de no ser considerado por consejeros transitorios, acudirá a instancias nacionales e internacionales Tras ser cesada como jueza del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Mónica Rodríguez, emitió un comunicado de prensa expresando sus preocupaciones con respecto a la decisión adoptada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T). Entre ellas, cuestiona la existencia de "un trato diferenciado" entre ella y el juez Arturo Cabrera, quien fue ratificado en el cargo. Asimismo, informó que presentó un recurso de revisión, sin embargo, adelantó que, de ser ratificado el cese, acudirá a instancias nacionales e internacionales para defenderse.

Y es que la semana pasada, el Pleno del Consejo Transitorio resolvió dar por terminado, anticipadamente, el período de los jueces del TCE: Mónica Rodríguez y Vicente Cárdenas, así como de los suplentes designados por el CPCCS cesado. De igual manera, cesó en sus funciones prorrogadas al juez Miguel Pérez.

Además, resolvió no cesar al juez Arturo Cabrera puesto que “se ha justificado el cumplimiento de sus funciones y la legitimidad de su cargo”. Tampoco cesó a Patricia Guaicha, por no haber sido parte de este proceso de evaluación.

A continuación, exponemos textualmente, lo mencionado por la funcionaria:

Rechazo los argumentos de la resolución donde se indica que se ha incumplido con los requisitos de objetividad y neutralidad política, así como los criterios que indican que he vulnerado los principios constitucionales.

Dentro de cada argumento de la Resolución, existe un trato diferenciado entre mi persona y el Juez Dr. Arturo Cabrera Peñaherrera, quien fuera ratificado. A decir del CPCCS-T, todos los miembros del TCE presentan: 1) ilegitimidad en el cargo, 2) incumplimiento de funciones, 3) indebida gestión de recursos públicos y 4) falta de transparencia. A pesar de ello, el CPCCS-T concluye de manera incoherente e ilógica que uno de los jueces ha “justificado a este Pleno el cumplimiento de sus funciones”, mientras que en mi caso, encontrándome en iguales condiciones que el Juez Dr. Cabrera, resuelve mi cesación.

Sustancialmente considero que no se puede establecer generalidades con respecto a la institucionalidad sobre inconsistencias en el manejo de recursos públicos, pues el inicio de prácticas indebidas, de forma específica en sobreprecio como se señala, tiene nombres y apellidos; y, por tal motivo, independientemente del proceso de evaluación, fui yo quien puso en conocimiento de las respectivas instancias las presuntas irregularidades, hechos relativos a un periodo anterior a mi desempeño como Jueza.

Otro de los argumentos es con relación a mis actuaciones como Consejera suplente del Consejo Nacional Electoral -actividad previa a mi ejercicio como Jueza-, en ese sentido, demostré que lo resuelto en sede administrativa jamás interfirió en mis sentencias en el ámbito jurisdiccional. Este argumento del CPCCS-T fue abordado en la resolución y no me fue notificado de manera previa para ejercer mi derecho a la defensa.

Anteriormente, en el Informe de Investigación realizado por una comisión sin rostro ni firmas de responsabilidad y como manifesté en mi alegato, se me objetó el punto adicional por acción afirmativa como migrante, sin profundizar en el hecho que salí de Ecuador como menor de edad en el año 1996 y en España, país donde residí, obtuve los títulos de bachillerato, tercer nivel, tres maestrías y la nacionalidad española.

En mi año y nueve meses de gestión se evaluó una sentencia de cerca de doscientas donde no fui la única Jueza que la suscribió y no se han revisado mis precedentes jurisprudenciales donde he dado valor al mandato popular, por ejemplo, con sentencias -porque así procedía conforme a derecho-, de procesos de revocatoria del mandato del Alcalde Mauricio Rodas o del Doctor Bolívar Castillo, ex Alcalde la Loja.

Una vez que he sido notificada y he conocido los detalles de la resolución del CPCCS-T, presenté en el plazo correspondiente el recurso de revisión, donde justifiqué cada uno de los argumentos y, en caso de que el Pleno del Consejo Transitorio ratificase la cesación en su resolución definitiva que será abordada este jueves 06 de septiembre de 2018, acudiré a las respectivas instancias nacionales e internacionales.

Fuente: Comunicado Mónica Rodríguez – CPCCS-T

