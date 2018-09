Xavier Arboleda se excusa de asumir encargo de Superintendencia de Ordenamiento Territorial

Consejo de Participación Ciudadana Transitorio lo designó tras cesar a Fernando Cordero de su cargo Xavier Arboleda Querevalú fue electo por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) para reemplazar a Fernando Cordero, tras su cese, en la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (SOT), como encargado. Sin embargo, con una carta remitida a los cinco consejeros transitorios, Arboleda se excusó de aceptar la designación argumentando "haber contraído, previamente, compromisos relacionados con mi actividad profesional y académica".

Textualmente, su misiva indica: “Me he sentido muy honrado por haber sido nombrado, por unanimidad de los miembros del CPCCS, como ENCARGADO de la ‘SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y GESTIÓN DEL SUELO”, el mismo que, lamentablemente, no puedo aceptar por haber contraído, previamente, compromisos relacionados con mi actividad profesional y académica, por tal motivo me excuso no sin antes expresar mi agradecimiento al Pleno por la confianza brindada y también felicitar por el excelente trabajo en ejercicio de tan altas funciones”.

ATENCIÓN : Xavier Arboleda se excusa de aceptar el nombramiento como superintendente de Ordenamiento Territorial encargado, tras ratificarse la cesación de Fernando Cordero. En un comunicado dirigido al #CPCCSTransitorio, aduce compromisos adquiridos con anterioridad. pic.twitter.com/8f0k1vzgVj — Tere Menéndez (@TMT30) 6 de septiembre de 2018

Y es que el pasado 31 de agosto, el CPCCS-T rechazó el recurso de revisión presentado por Fernando Cordero ante la decisión de cesarlo como Superintendente de Ordenamiento Territorial. Una de las irregularidades que indicaba el informe de evaluación, es que incumplió con el requisito establecido para su postulación, al no contar con título de cuarto nivel reconocido por la SENESCYT. Cordero, en sus descargos, aclaró que sí posee el título y lamentó que no se tomen en cuenta sus argumentos.

En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, el ahora exfuncionario rechazó la resolución y aseguró que acudirá a defender sus derechos en instancias nacionales e internacionales. Además, aseveró que el "encargo" de Xavier Arboleda como nueva autoridad del organismo era "ilegal" porque viola el artículo 97 de la Ley de Ordenamiento Territorial y que quien debería estar a cargo es el intendente general, Fernando Pauta Calle.

Posteriormente, a través de su cuenta en Twitter, Cordero publicó una captura de pantalla de la página de la SENESCYT, en donde se busca el nombre de Xavier Arboleda. Allí se refleja que tiene un título como Ingeniero Civil. A lo que el exfuncionario añadió: “VARIOS DIAS TOSTANDO GRANIZO. CPCCS-T, no me notifica la inconstitucional e ilegal “cesación anticipada de mis funciones” del 31/08. Me informan que están desesperados buscando “Superintendente Transitorio” ya que al que nombraron ilegalmente no tiene título de cuarto nivel”. (JPM)

VARIOS DIAS TOSTANDO GRANIZO. CPCCS-T, no me notifica la inconstitucional e ilegal “cesación anticipada de mis funciones” del 31/08. Me informan que estan desesperados buscando “Superintendente Transitorio” ya que al que nombraron ilegalmente no tiene titulo de cuarto nivel. pic.twitter.com/vCLhZWcEUU — Fernando Cordero Cueva (@fcorderoc) 4 de septiembre de 2018

Fuentes: Twitter periodista Teresa Menéndez/Fernando Cordero – Ecuadorinmediato.com