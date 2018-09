Absalón Campoverde: "Fiscal y policías, con cuento de pastorcitos no son, no investigaron desaparición de mi hija" (AUDIO)

Asambleísta declaró que tuvo que esperar seis años y dos meses para tener resultados. Ahora pastor evangélico sospechoso tiene prisión preventiva Absalón Campoverde, asambleísta y padre de Juliana que desapareció en 2012, en una entrevista con Ecuadorinmediato, se refirió al caso de su hija y el dictamen de la prisión preventiva a Jonathan C., pastor evangélico, principal sospechoso. Denunció que la fiscal y policías que investigaron el caso en primera instancia, hace seis años y dos meses, eran evangélicos. "Con cuento que los pastorcitos no son, no investigaron, fueron negligentes"