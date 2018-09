LA HORA (Santo Domingo) En el Mar de la Tranquilidad construyen puente porque las autoridades no les hicieron uno

Moradores se organizaron para construir un puente sobre el río Mulaute Si de trabajo en equipo se trata, los moradores del recinto Mar de la Tranquilidad son un buen ejemplo. Luego de varios años solicitando a la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas que les ayude con puente sobre el río Mulaute, decidieron unirse, organizarse y ellos mismos ejecutar la obra, al no tener una respuesta favorable.

Julia Castillo vive más de 40 años en el sector y relata lo peligroso que ha sido cruzar el río durante años. Ahora los moradores reunieron dinero y pusieron su mano de obra para ejecutar el trabajo, cargando piedras, a pala, haciendo la mezcla, todos pusieron un granito de arena para tener un puente.

Segundo Uchuari, morador del recinto Mar de la Tranquilidad, que pertenece a la parroquia Alluriquín, expresa que estuvieron durante casi cinco años gestionando a las autoridades que se les construya el puente, porque hay varias familias que deben cruzar, pero al no haber respuesta, decidieron poner manos a la obra. Dijo que el lastrado también lo hicieron ellos.

Ayuda

Estuardo Suin, concejal de Santo Domingo, es oriundo del sector, nació y se crió en el recinto y al ver la necesidad de los ganaderos y agricultores buscó la forma de colaborar, incluso con maquinaria del Municipio que llegó a un sitio que no es su competencia. Unas 120 personas participaron en la construcción que empezaron hace 15 días laborables, gestionaron además que se les ayude con material.

En invierno muchas personas tenían que perder sus productos al no poder sacarlos porque el río no se los permitía.

Autoridades

Sobre el tema, Antonio Gil, director de Obras Públicas de la Prefectura, expresa que esta obra no estuvo como una prioridad y no hubo presupuesto para hacerla, además dice que el puente badén que ha hecho la comunidad no es técnicamente recomendable por las características del río Mulaute que además de grandes cantidades de agua trae consigo piedras y materiales, por lo que podría causar daño en la infraestructura o que se impida el paso del caudal.

“Las necesidades de las personas en el área agrícola siempre son mayores a los que el GAD Provincial tiene”. Según Gil, esta obra, solo la construcción, fuera de los estudios, hubiera tenido un costo de más de medio millón de dólares. Temen que el puente no funcione como se aspira, pero los moradores explican que lo hicieron en vista de que no recibieron el apoyo de la Prefectura. (VG)

Actividad

La zona es especialmente ganadera, la gente se dedica a ordeñar vacas para sacar queso y leche y deben transportar el producto por calles de lastre, procurando sacar de una buena forma sus productos.

EL DATO:

El puente está sobre el río Mulaute, en el recinto Mar de la Tranquilidad.

La Cifra:

500 personas se estima que viven en el centro poblado del Mar de la Tranquilidad.

“En la Prefectura nos dijeron que no había presupuesto así que decidimos organizarnos y hacer nosotros el puente”.

Segundo Uchuari

Coordinador en el Mar de la Tranquilidad

“Asumiendo el riesgo, el GAD Municipal prestó la maquinaria, si este concejal nacido aquí puede ayudar, que mejor que esto para servir a la comunidad”.

Estuardo Suin

Concejal

“Cuando llegamos aquí teníamos que pasar con sogas, en este río han muerto algunas personas por eso necesitamos el puente”.

Julia Castillo

Moradora

“Es verdad, había el pedido, pero dentro de las posibilidades presupuestarias no estaba considerado este puente”.

Antonio Gil

Director de Obras Públicas de la Prefectura